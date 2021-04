¡Hoy juega Boca!: se mide ante el Santos por la Copa Libertadores

Desde las 21.30, Boca recibirá al Santos por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, el partido se podrá seguir por ESPN.

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de una semana perfecta desde lo futbolístico. Acumuló tres victorias consecutivas entre las dos de la Copa de la Liga -ante Atlético Tucumán como local y frente a Huracán en Parque Patricios- y lo que fue el debut copero en la altura de La Paz ante The Strongest. Y para continuar en la senda del triunfo, el Xeneize buscará superar a un conjunto que le propinó la derrota más dura en lo que va del 2021.

Boca volverá a enfrentarse con el mismo rival que lo eliminó de la última edición de la Libertadores y le provocó tantos dolores de cabeza. Es que luego de la dura derrota por 0-3 en Vela Belmiro, el propio DT y varios futbolistas fueron cuestionados por la forma en la que su equipo disputó aquel encuentro luego del empate sin goles en la ida en Buenos Aires. Ahora, el objetivo para los de Russo será lograr tres puntos que lo encaminen en su objetivo de lograr la clasificación a la próxima ronda del torneo continental. Para eso, el entrenador xeneize realizaría algunas modificaciones en el once titular.

A pesar de que Esteban Andrada dio negativo en su test de coronavirus, Agustín Rossi seguirá siendo el arquero, ya que el ex Lanús recién se sumó al grupo en los últimos días luego de no entrenar por ser contacto estrecho con un caso positivo. Donde si habría cambios sería en los laterales: Nicolás Capaldo ingresaría por Julio Buffarini y el juvenil Agustín Sandez iría desde el arranque por la izquierda en lugar de Emmanuel Mas. El sanjuanino tiene un golpe y no sería arriesgado por el DT.

En el mediocampo, Russo volvería a apostar por los cuatro juveniles que jugaron en Bolivia: Almendra, Varela, Medina y Obando, mientra que en el ataque estarán Sebastián Villa y Carlos Tevez.

Por su parte, Santos atraviesa una etapa de incertidumbre, pocos meses después de haber disputado la más reciente final del certamen. El entrenador argentino Ariel Holan renunció a su cargo tras sólo 12 partidos -cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas- y el DT en la Bombonera será Marcelo Fernandes.

La salida del ex conductor de Independiente y que venía de dirigir a la Universidad Católica en Chile se produjo luego de tres derrotas en una semana: cayó ante Barcelona de Ecuador como local en su estreno en la Libertadores y luego sumó dos caídas por el Campeonato Paulista: primero fue ante el humilde Novorizontino (0-1) y el domingo cayó en el clásico ante Corinthians (0-2).

Esta última derrota generó que varios fanáticos del Peixe se juntaran en las afueras del estadio Vila Belmiro a protestar contra la actualidad del equipo, lo que habría generado el malestar de Holan. “Desafortunadamente, los resultados no aparecieron. Los hinchas tienen derecho a estar enojados, a pensar con pasión. Hablando con el técnico tras el partido, de forma transparente y civilizada, me pidió que el partido de mañana fuera el último en el club. Pensó que los resultados y el trabajo no se estaban mostrando. No era lo que quería, pero aceptamos la situación”, dijo Andrés Rueda.

En la continuidad de la Libertadores, Boca jugará el próximo martes en Ecuador: visitará al Barcelona en Guayaquil. Por su parte, Santos será local del The Strongest el mismo día.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Agustín Sandez; Agustín Almendra, Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Obando; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Santos: Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres y Felipe Jonatan; Madson, Alison y Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo y Kaio Jorge o Lucas Braga. DT: Marcelo Fernandes.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hora: 21:30

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

TV: ESPN