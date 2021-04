ShowMatch: La Academia 2021 ya tiene fecha de debut

Finalmente, después de un largo tiempo de especulaciones, Ángel de Brito anunció que ShowMatch: La Academia debutará el próximo 10 de mayo.

La fecha de debut de La Academia ha tambaleado en reiteradas ocasiones debito a los protocolos sanitarios impuestos para frenar el avance del coronavirus. Marcelo Tinelli, teniendo en cuenta los reajustes en las restricciones por parte del Gobierno de Alberto Fernández, había barajado la posibilidad de debutar con el programa entre el lunes 26 de abril y el 3 de mayo. Sin embargo, la fecha definitiva la dio a conocer Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter: "10 de mayo", confirmó el jurado de La Academia.

Cómo será ShowMatch: La Academia 2021

Según explicó Marcelo Tinelli, tras un 2020 en el que no pudo salir al aire por la pandemia, La Academia será un formato distinto al Bailando. Habrá una mezcla de humor y una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. “La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo", contó tiempo atrás De Brito sobre algunas de las disciplinas que se verán en el programa.

"No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.

Aún no se conocen grandes detalles sobre cómo será la apertura de ShowMatch de este año, pero el mismo Marcelo Tinelli compartió algunos vistazos de las escenas que grabó con Guillermina Valdés en una calle de Buenos Aires.

Pero además de la madre de Dante, Paloma, Helena y Lorenzo, famosos como Adrián Suar, Soledad Silveyra, Laura Fernández, Jey Mammon, el Puma Goity y Oscar Ruggeri, entre otros, también formarán parte del arranque del reality.

Quiénes son los jurados de La Academia 2021

Ángel de Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, formarán el jurado elegido por Marcelo Tinelli para el nuevo formato de ShowMatch.

Showmatch La Academia 2021: la lista de los participantes

Barby Franco y Gabriel Rentería

Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas

Julieta Puente y Facundo Insúa

Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber

Luciana Salazar y Jorge Moliniers

Romina Ricci y Juan Manuel Palao

Flor Vigna y Facu Mazzei

Rocío Marengo e Ignacio Pérez Cortés

Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez

Karina la princesita y Rafael Muniz

Gustavo "Cucho" Parisi y Melody Luz

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni

Ángela Leiva y Jonathan Lazarte

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara

Débora Plager y Nicolás Villalba

Mario Guerci y Soledad Bayona

Pachu Peña y Flor Díaz

Mar Tarrés e Iván Vivas

Ulises Bueno y Rocío Pardo

El Polaco y Barby Silenzi

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala

Viviana Saccone y Ernesto Díaz