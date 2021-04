El último adiós: Junín y el Presidente despidieron a Mario Meoni

El ministro de Transporte Mario Meoni murió tras accidentarse con su vehículo en el kilómetro 112 de la ruta 7, a la altura de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, causando conmoción en el arco político y en la ciudad de Junín, de la que fue intendente durante 12 años. El Presidente Alberto Fernández llegó en helicóptero al cementerio local junto a la primera dama Fabiola Yáñez, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Turismo Matías Lammens, para darle el último adiós.

También asistió a la ceremonia el presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, íntimo amigo de Meoni, que fue visto abrazándose con los hijos del ministro de Transporte.

Durante el recorrido por las calles de la ciudad, los vecinos salieron a las veredas para brindar su último adiós y despidieron al funcionario con aplausos cargados de emoción. Más tarde llegó al cementerio local Parque Rosedal, a cinco kilómetros del centro de la ciudad.

Meoni se dirigía a Junín a ver a su familia al volante de un Ford Mondeo cuando falleció cerca de las 22.30 en un accidente automovilístico en el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el auto con los restos del funcionario nacional hicieron una breve parada en la cancha de Sarmiento de Junín, el club de sus amores, donde coloraron una camiseta del verde sobre su ataúd, hicieron un minuto de silencio y hubo un aplausos sostenido para el ministro e hincha del equipo.

Meoni estaba casado desde 1991 con Laura Oliva, con la que tuvo a los mellizos Robertino y Felipe, hoy de 16 años.

Pablo Petrecca, actual intendente de Junín, decretó tres días de duelo desde las 10.30 horas de este sábado.

Aunque nació en la localidad bonaerense de Ascensión (partido de General Arenales), vivió en Junín desde los seis años. Fue intendente de la ciudad por tres mandatos consecutivos, el primero en 2003.​

El presidente Fernández se mostró compungindo por la trágica muerte del funcionario que formaba parte de su gabinete nacional. Esta mañana, durante un reportaje brindado a Radio 10, el mandatario no pudo ocultar su emoción y al recordar al funcionario se quebró y lloró. Dijo que se trató de un hecho “incomprensible” y de una “pérdida enorme”.

“Le tocó uno de los peores lugares en la pandemia que es el transporte porque había que pararlos y había que frenarlos. Y lo hizo con una calidad y con un esfuerzo incomparable realmente. Créanme que pierdo a alguien… ufff. Lo quise mucho y era realmente valioso”, dijo el jefe de Estado en medio de lágrimas.

Además, recordó que siempre le aconsejó que no manejara solo y de noche por la ruta cuando se dirigía a su Junín natal, algo que el ministro acostumbraba a hacer.

“Con Sergio Massa siempre hablábamos con él y le decíamos que parara con eso de viajar a Junín los viernes a la noche. Además tenía la costumbre de manejar su auto y viajar solo. No era un ministro que trabajaba hasta las 5 de la tarde, con suerte se iba a las 9 o 10 de la noche. Le decíamos: ‘Pará, a todos en algún momento el cuerpo nos falla. No te vayas manejando’. Ayer a la noche cuando Sergio me llamó recordábamos juntos diciendo ¿por qué no nos dio bola? Por Dios. Qué pena, realmente qué pena”, expresó con la voz quebrada.

En el reportaje concedido a la emisora, el Presidente también reveló cómo se enteró de la noticia y destacó la capacidad de diálogo que tenía el ministro. Además recordó que lo conoció cuando era intendente de Junín y que desde entonces forjaron una amistad que terminó con Meoni integrando su gabinete de ministros.

“A Mario lo conocí en el año 2003 cuando era intendente y yo jefe de Gabinete. Fuimos forjando una amistad que terminó con él como ministro cuando yo fui presidente. Cuando ayer me llamó Sergio (Massa) para contarme quedé derrumbado porque es una muerte incompresible porque era un hombre joven, de una vida muy sana. Y la verdad una pérdida enorme porque por ahí la gente no lo percibe porque tenía cierto perfil bajo”, completó Fernández.