The Weeknd y Ariana Grande sorprenden con el remix de "Save Your Tears"

La cantante sumó su voz para una nueva versión del tema que cierra el álbum "After Hours".

Después de su icónico show en el Super Bowl, The Weeknd regresa al juego y bien acompañado: junto a Ariana Grande presenta el remix de "Save Your Tears", el tema que cierra su último disco "After Hours".

Días atrás, la dupla compartió el mismo fragmento de la canción en sus redes sociales, hypeando al público que finalmente hoy tiene la versión full con video incluido:

Con apenas 9 horas de subido, el video ya superó las 2,8 millones de views en YouTube ¿La clave? Ambos integran el ranking de los artistas más escuchados de Spotify: The Weeknd con 68 millones oyentes mensuales y Ariana con 54.

No es la primera vez que la dupla trabaja en conjunto: en 2014 lanzaron "Love Me Harder", otro exitazo para la lista.

Ahora, sorprendieron con esta colaboración que no lleva un día de publicada y ya es un hit.