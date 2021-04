Boca visita a Huracán con la vuelta de Carlos Tevez

Se enfrentarán en Parque Patricios. En el Xeneize estará el Apache, que descansó ante The Strongest en la Copa. También reaparece Cristian Pavón. El local buscará dar la sorpresa.

Boca Juniors, con la presencia de Carlos Tevez tras su descanso en la Copa Libertadores y entonado por el triunfo en Bolivia por el certamen continental, visitará este sábado a Huracán con la pretensión de vencer en busca de la clasificación para los cuartos de final de la Zona B de la Copa Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará en el estadio Tomás Adolfo Duccó, en el barrio porteño de Parque Patricios, desde las 18 y con el arbitraje de Silvio Trucco y la TV en vivo de TNT Sports.

Boca parece haber encontrado un camino de serenidad, con un par de triunfos importantes y con un alza en el nivel de juego, tras la inclusión de un mediocampo con mayor juventud y dinámica.

El equipo del entrenador Miguel Russo, muy cuestionado en los últimos tiempos, en gran parte a causa de un Boca que no encontraba su identidad y no ofrecía respuestas en el campo de juego, se vigorizó con los triunfos ante Atlético Tucumán (3-1) en la Copa de la LPF y en el debut en la Libertadores, con una victoria importante en la altura de La Paz ante The Strongest por 1-0.

El triunfo ante los tucumanos lo posicionó muy bien al Xeneize en la pugna por clasificar y el comienzo triunfal en la Libertadores es un muy buen aliciente para encarar el futuro en ese certamen. Ambos triunfos tuvieron como eje al mediocampo que integran los juveniles Cristian Medina (18 años), Alan Varela (19) y Agustín Almendra (21).

Este Boca es diferente, con la vitalidad, dinámica y verticalidad que le dan al esquema boquense los tres juveniles, diferencia que fue resaltada por el mismo Tevez, aunque la presencia del trío en gran parte se debió a las ausencias algunos valores, como por ejemplo de los colombianos Jorman Campuzano y Edwin Cardona, y Nicolás Capaldo, todos afectados por el Covid-19.

Tevez, quien esta tarde será titular, no viajó a Bolivia por decisión de Russo, para que el Apache -de 37 años- descanse, más allá de sus deseos de “jugar siempre”.

Entre los convocados estará el delantero Luis Vázquez, tras la contundencia que el juvenil mostró el viernes en el partido de reserva, en donde convirtió los cuatro goles para el triunfo por 4-1 ante el Globo, mientras que también aparece Cristian Pavón, uno de los nombres que más ilusiona a los hinchas.

Huracán tiene 12 unidades y si gana los 9 que le restan por jugar (Boca, Unión e Independiente) podría ingresar en el grupo de los ocho equipo que jugarán los cuartos de final, aunque la posibilidad asoma como difícil para un equipo que apenas alcanza el 40 por ciento de eficacia.

El Globo inició esta copa con Israal Damonte como entrenador, quien sumó seis puntos sobre 15, y ahora el DT es Frank Kuldeka, quien regresó a la entidad y que también suma seis puntos en cinco fechas, tras perder el invicto en la fecha pasada ante Vélez.

Huracán tiene una buena base para el futuro, con un muy buen proyecto de arquero como Sebastián Meza (21 años), quien ingresó por la lesión de Facundo Cambeses; un defensor central como Lucas Merolla; la experiencia de Claudio Yacob (no jugará ante Boca al tener covid); la buena técnica de Santiago Hezze (19), un volante central rápido y que juega muy bien; y dos delanteros como el paraguayo Cristian Nuñez (21) y Nicolás Cordero (22).

En el Globo dio positivo en coronavirus el marcador de punta izquierdo Iván Erquiaga (también está suspendido), quien sería reemplazado por Walter Pérez, mientras que por Yacob entraría Hezze.

Posibles formaciones

Huracán: Sebastián Meza; Ezequiel Bonifacio, Renato Civelli, Lucas Merolla y walter Pérez; Esteban Rolón, Santiago Hezze y Franco Cristaldo; Cristian Nuñez, Juan Garro y Nicolás Cordero. DT: Frank Kudelka

Boca Juniors: Agustín Rossi, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabbra; Almendra o Leonado Jara, Varela, Medina, Agustín Obando; Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Russo.