Conmebol le puso fecha a las 50 mil vacunas para la copa

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó un comunicado donde se anuncia la fecha del próximo miércoles 28 de abril como la de la llegada de la donación de Sinovac Biotech con el lote de 50 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus. El arribo de las dosis será en Uruguay, país al que el presidente del ente sudamericano le agradeció puntualmente por la gestión, algo que generó rechazo en el país hermano ya que hay departamentos como el de Canelones donde apenas se recibió un 19% de vacunaciones según la versión en español del Washington Post.

En el comunicado se establecieron los pasos a seguir para la inmunización de los planteles de los seleccionados que disputarán la Copa América y a los protagonistas de las Copas Libertadores y Sudamericana. El arribo se dará en medio de la polémica generada por la donación destinada a un ente privado como es Conmebol y no a los países más efectados por la pandemia.

Según el texto, el proceso vacunatorio “representa una contribución importante a las campañas de inmunización que llevan adelante los distintos gobiernos, ya que el beneficio llegará no solo a jugadores, técnicos y árbitros, sino también en forma indirecta a sus entornos familiares”,

También anticipó que en igualdad de importancia continuará con la distribución de las vacunas a todos los equipos que participen de los torneos internacionales que organiza la Conmebol “hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país”. Además, dentro de esos grupos se incluyen a todo el cuerpo técnico y asistentes de cada club.

El primer anuncio de Conmebol

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, aclaró que “la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

Oportunamente la entidad que nuclea a los clubes de Sudamérica confirmó la donación realizada por Sinovac con 50 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus y, en la publicación hecha en sus redes sociales, Conmebol confirmó que este lote fue fabricado “para ese fin” y concluyó: “De ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo”.

infocielo