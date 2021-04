Corpacci dijo “que no hay a una política minera clara a nivel nacional”

La diputada nacional y exgobernadora Lucía Corpacci se refirió a la situación de la minería tanto en Catamarca como en el país. En ese sentido, cuestionó la política minera a nivel nacional al considerar que "no es clara". También se refirió a la situación de Andalgalá en relación con el proyecto Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA).

La legisladora, que también es presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara baja nacional, destacó: “Tenemos un país donde se podría desarrollar la minería espléndidamente dándonos beneficios a las provincias cordilleranas, donde la minería debiera ser el motor de desarrollo de todos".

"La minería tiene que ser para nuestras provincias un objetivo a desarrollar porque estoy convencida que viviríamos mucho mejor si pudiéramos desarrollar la minería. Chile desarrolla la minería y yo recuerdo haber ido a zonas como Copiapó hace 20 años atrás, y eran más chiquitas que el pueblito más chico de mi provincia, y hoy son ciudades desarrolladas donde su gente vive muchísimo mejor y fue gracias a la minería. Nosotros tenemos un país donde no hay una política clara sobre qué minería queremos”, añadió.

Cuando se le pidió precisiones en cuanto a su visión sobre la política nacional, Corpacci hizo hincapié en "cuáles son los controles ambientales que vamos a tener y que deben ser estrictos". Si bien planteó que los controles son estrictos, sostuvo que se deben dar precisiones sobre "cuáles son los impuestos que vamos a cobrar, cuáles son las retenciones que vamos a cobrar, qué le va a corresponder a Nación y qué a las provincias, qué tipo de minería se va a desarrollar en cada una de las provincias, quiénes van a ser los proveedores mineros y cuáles vamos a desarrollar en cada una de las regiones".

"Yo creo que todo eso hace a la claridad de qué minería queremos”, advirtió.

Posteriormente, relató el desarrollo minero en Catamarca, al sostener que la provincia estaba “muy atrás en la cuestión minera en relación con San Juan y Santa Cruz, y fue avanzando un casillero". En ese marco, volvió a cuestionar la política minera nacional al considerar que "para desarrollar la minería tiene que haber decisión política. Si el gobierno no dice que la minería es herramienta para que mi gente viva mejor, difícilmente se desarrolle".

"Por eso también es importante que esos recursos vayan a los municipios mineros para que la gente local también vea que con la minería vive mejor, que tiene mejores servicios, mejor infraestructura, mejor educación y salud”, consideró.

En cuanto a la licencia social, sostuvo que en Catamarca “se ha mejorado muchísimo" destacando el trabajo que realizó el Gobierno provincial. "Lo hicimos demostrándole a la comunidad que los recursos realmente vuelven a ellos. Siempre va a existir, y en San Juan también lo tienen, aunque no les impide trabajar como nos pasa a nosotros, un sector lleno de fanatismo que yo lo denomino antiminero, y un sector ambientalista que puedo o no coincidir pero entiendo cuál es su norte, su pensamiento. Creo que ellos van a existir siempre y está bien que existan porque no es bueno que todos pensemos exactamente igual”, analizó. Específicamente sobre el proyecto MARA destacó el impacto que tendrá para los catamarqueños. En ese marco, afirmó que hubiese querido que arranque antes. "Hubo una serie de impedimentos. El primero fue que tres empresas privadas que no se ponían de acuerdo para ver cómo se organizaban. Luego hubo impedimentos legales porque un Concejo Deliberante (Andalgalá) declaró que no se podía hacer minería en ese departamento, cosa que es claramente inconstitucional", recordó.

"Hubo muchas cosas para resolver en el camino y parece que todo esto ya está allanado y creo que en un tiempo no muy largo Agua Rica, en su nuevo modelo, porque no es el modelo inicial, podrá desarrollarse”, expresó.