Documental exclusivo: la verdad sobre la muerte de Diego Maradona

“O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses”. Ese es solo uno de los audios de los médicos que trataron a Diego Maradona en el tramo final de su vida. ¿Fue la desatención en su salud la que selló el destino del ídolo? Desde hoy, TN.com.ar presenta un docuweb exclusivo que explica las causas que llevaron al excapitán de la Selección a morir en soledad, en la habitación de una casa de un country de Tigre que no estaba preparada para su internación.

El trabajo periodístico da a conocer audios y testimonios inéditos que buscan desentrañar las responsabilidad en el caso Maradona, una investigación judicial por homicidio que, con más de 20 cuerpos, recién comienza. “La idea es que no haya culpables, que el responsable sea Diego”, fue la premisa que lanzó Carlos Díaz, uno de los imputados del caso, al resto del entorno. Se trata solo de una parte de las charlas por WhatsApp que muestran los errores en la atención al futbolista más adorado en todo el mundo.

Todas las señales del deterioro de salud de Maradona que el equipo de médicos tratantes no escuchó y los documentos que demuestran que Leopoldo Luque estaba al frente de la atención. “¿Qué querés que le meta? ¿Merca querés que le meta?”, la respuesta del neurocirujano cuando le pidieron que “levanten” a Maradona para que pueda estar en el estadio de Gimnasio con motivo de su cumpleaños.

Las intervenciones de Matías Morla contra las hijas del Diez en mensajes de audio enviados por WhatsApp y el miedo de la psiquiatra Agustina Cosachov tras la muerte de Maradona. “Yo tengo cagazo que me quieran empomar por los remedios” y la estrategia para despegarse de la causa.

Testimonios exclusivos: “Lo dejaron tirado”

Por primera vez, habló Colin Campbell Irigoyen, el médico cirujano del barrio San Andrés que intentó resucitar a Diego Maradona, mientras Cosachov miraba la situación en estado de shock y le contaba lo que estaba sucediendo a Luque. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto Maradona?

“Ni bien llego, me encuentro con ese panorama”, reveló Lucas Farías, el primer policía que ingresó a la escena. Le extrañó la cantidad de personas que estaban en la propiedad y el estado de la casa. “No parecía una internación domiciliaria”, destacó.

También, la palabra de Verónica Ojeda, que denunció y dio detalles de cómo el entorno íntimo le robaba a Diego. Además, habló sobre cerco al que sometieron a su expareja y padre de su hijo Dieguito. “No lo trataron con cariño, lo dejaron tirado”, agregó su abogado y pareja Mario Baudry.

“Cuando lo querían ver bien, venían con suero, era porque tenía que firmar algo, si no lo dejaban tirado”, aseguró Ojeda sobre los motivos del presunto abandono al que sometieron a Maradona.

El docuweb también cuenta con la palabra de Carlos Cottaro, el acompañante terapéutico que tuvo la tarea de rehabilitar al Diez por su adicción al alcohol, durante la internación domiciliaria. ¿Por qué no pudo hacerlo?

Qué pasaba en la casa de Brandsen, a principios de 2020 cuando ya aparecían los primeros indicios del deterioro de su salud? Lo cuenta una de las personas que atendió a Maradona durante ese período. “‘Acá estoy, solo como un perro’, me dijo una vez. Yo no lo veía bien. Hablaba raro, no le entendía”, relató Rocío Frank, su masajista.

El documental de TN repasa una por una las personas que lo rodeaban, qué roles cumplían y el descarnado apodo con el que se referían al astro. La grave denuncia de Ojeda al entorno: “Le robaban”.

Cuáles fueron las mentiras que dijo Luque al periodismo el día que su paciente más importante fue internado en el sanatorio de La Plata y el cerco que se levantó para frenar a la familia. La sorpresiva aparición de Víctor Stinfale en la Clínica Olivos. Los insultos de Morla a Dalma y Gianinna Maradona.

Una fecha clave: el 30 de octubre, el último cumpleaños de Diego. “Lo vi con un símil parkinsonismo. En ese momento expresé que me parecía que lo tenía que ver un neurólogo”, recordó el traumatólogo Diego Eyharchet, que había operado al Diez en 2019.

Por qué Matías Morla pidió que no trascendiera a la prensa el problema de alcoholismo de su cliente y la trastienda de la celebración en el estadio de Gimnasia, el evento que inmortalizó la imagen más triste del mejor futbolista de todos los tiempos en vida.