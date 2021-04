Arévalo: "En UPCN representan a la patronal, no al trabajador"

Luego de las críticas de la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, quien apuntó contra ATE por "lograr acuerdos a base de aprietes, que son perjudiciales para el trabajador, o chatos, o no benefician a nadie"; el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, se mostró sorprendido. "Llama la atención que se animen a hablar, cuando no son representantes de los trabajadores sino de la patronal", disparó.

"Esta señora nos tiene acostumbrados a no estar a la altura de las circunstancias. Cree que tener beneficios propios es beneficiar a todos los trabajadores y no es así", lanzó el gremialista, y aseguró que la titular de UPCN desconoce la realidad de los municipios.

"Nos cuestiona por el acuerdo en Fiambalá; nosotros estuvimos allí, dialogamos con los trabajadores, viajamos", remarcó.

"La intención es empujar los sueldos para arriba, no como hacen otros que todavía se animan a hablar, cuando no representan a los trabajadores sino a la patronal", dijo Arévalo en declaraciones periodísticas. "Hemos tenido conflictos tanto a nivel provincial como municipal. Nuestro plan de lucha logró que hoy podamos hablar de un 35% y no de un 32% como el que se firmó con 'el otro gremio'.

En los municipios, prácticamente en todos, hemos logrado aumentos por encima del 35%, en algunos casos fue del 40%, en otros un poco menos. Creo que dimos pelea para poder lograr un mínimo vital que se tome como base para futuras negociaciones", expresó.

La titular de UPCN, Claudia Espeche, reinició el debate al cuestionar el acuerdo logrado en Fiambalá por un aumento de $8.000 en tres partes y aseguró que en la próxima audiencia de conciliación obligatoria pedirán que el municipio cumpla con la oferta anterior, de pagarlo en dos cuotas. "No se respetan las categorías y la antigüedad de los trabajadores, ya que este monto fijo que 'el otro gremio' cerró en varios municipios perjudica a aquellos con más antigüedad y mayor categoría. Los compañeros están en desacuerdo con lo que se firmó, y si el municipio no nos permite mejorar el acuerdo vamos a pedir que se liberen las partes y tendremos medidas de fuerza", había dicho Espeche.

Además, cuestionó los acuerdos por montos fijos en lugar de porcentajes, porque "en los municipios tenemos salarios que entre categorías tienen diferencias de apenas $500 y debemos cambiar eso". "Además, los montos que no entran en aguinaldo perjudican a los compañeros con mermas de entre $500 y $1.200", lanzó.

