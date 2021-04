Barby Franco contó cómo se lleva con las hijas de Fernando Burlando

Después de muchas idas y vueltas, Barby Franco y Fernando Burlando decidieron darse una nueva oportunidad y continúan juntos. Desde hace más de diez años la modelo sale con el abogado, y si bien ya dejó atrás sus deseos de casarse, apuesta con todo a la relación. En las últimas horas en redes sociales se refirió además a cómo es su vínculo con María y Delfina, las hijas del letrado de 29 y 25 años.

En sus historias de Instagram la modelo respondió preguntas de sus seguidores y en una de ellas alguien quiso saber cómo es su relación con las jóvenes. Con humor, Barby aseguró: “Me llevo mejor con ellas que con Burlando”.

Otro usuario quiso saber por qué la modelo no estuvo presente en el festejo de cumpleaños de Marila Burlando, su suegra, ya que no apareció en ninguna de las fotos que se publicaron en las redes sociales.

Para sorpresa de muchos, Franco aclaró que si estuvo en la celebración y brindó con la mamá de su pareja: “Fui, hasta nos tomamos un aperol”, detalló.

Además, y para dejar claro que dice la verdad, publicó una foto donde se ve a la mujer con anteojos oscuros sosteniendo una copa.

Barby Franco y Burlando sorprendieron a Pampita en su baby shower

La conductora de Pampita Online (Net TV) celebró hace unas semanas el baby shower de la hija que espera junto a Roberto García Moritán. En el lujoso evento que se realizó en un hotel de Palermo, estuvieron presentes los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carolina Ardohain, y una de ellas fue Barby, que es panelista en su programa.

La llegada de la modelo no pasó para nada desapercibida dado que traía un extravagante y costoso regalo para la beba bajo el brazo: un impresionante auto eléctrico color blanco.

“No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower, ‘por favor escondelo porque me da mucha vergüenza’”, relató en una entrevista con Hay que ver (El Nueve) sobre la reacción del resto de los invitados cuando la vieron.

En ese sentido, explicó que el costoso obsequio fue en mayor parte de Burlando para Pampita y Moritán, porque él “tiene una muy linda relación con ellos”. Al hablar de la alta suma que pagó por el auto eléctrico, agregó entre risas: “Ahora, con el dólar, se disparó el número del autito. Yo me quería morir cuando me dieron el ticket”.