Luis Ventura dio detalles del abuso que sufrió a los seis años

Luis Ventura estuvo invitado a PH (Telefe). Fiel a su estilo, habló de todos los temas sin pelos en la lengua, donde dio impactantes detalles del abuso que sufrió a los seis años por parte de un cura.

Hace varios años atrás, en un mano a mano con Alejandro Fantino, el periodista relató los pormenores del abuso sexual que sufrió en el colegio Belgrano de Temperley a donde asistía. Al ser consultado sobre el tema por Andy Kusnetzoff, comenzó: “El cura era un buen maestro, pero era un hijo de p...”.

En este sentido aclaró que él no lo vivió de manera traumática, sino como algo desagradable. “Era una fecha patria. Yo escribía medianamente bien, entonces de mi grado era el que recitaba o leía. Ya había pasado mi parte y vino este cura y me envío a buscar algo al aula. Yo fui, estaba todo el mundo en el acto, cuando de repente se abrió la puerta y entró”, relató.

El periodista describió la escena de abuso y reconoció: “Yo no sabía qué hacer. Estaba paralizado”. “Algo pasó, de lo que no me percaté, que me dejó y me mando de nuevo al acto”, cerró.

Lo revelador del caso fue que después de que lo contó, varios chicos de entonces le dijeron que les había pasado lo mismo, entre ellos su propio hermano. “A él le pasó con el hermano de este cura y todas las denuncias que recibo tienen que ver con estas dos personas”, afirmó.