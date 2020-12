Entre la resignación y la indignación, los senadores "celestes" lamentaron hoy la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y adelantaron que irán a la Justicia para objetar lo que consideran una norma anticonstitucional.

Una de las referentes del llamado sector "celeste" en favor de "las dos vidas", la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez, reconoció el fracaso de la campaña por el "no" y adelantó que se acudiría a la justicia.

La legisladora tucumana, una de las que cerró los debates, remarcó que "esto no está perdido porque recién comienza y la batalla por la vida no se pierde nunca".

El reclamo de inconstitucionalidad no alcanzó para consolidar el voto "celeste" y los senadores de ese sector dedicaron sus discursos a reconocer la derrota con advertencias sobre "la inaplicabilidad" de la norma.

Erigido en el representante de los "celestes" en el Senado, el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, que se mostró por primera vez en una postura contraria a la mayoritaria de los miembros de de su espacio, avisó que la ley "es impacticable e inconstitucional".

El vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs (Frente de Todos-Misiones), ratificó su voto en contra al asegurar que "no es una prioridad de salud pública" y "lejos está de ser una cuestión de orden público".

En coincidencia, la senadora de la oposición por La Rioja Clara Vega (Mediar Argentina) se definió como parte de "todo el norte argentino que es celeste" y aseguró haber recibido presiones en los días previos a la sesión, e incluso minutos antes de iniciar su discurso.

El senador macrista Esteban Bullrich dijo que "ninguna mujer debería ir presa por hacerse un aborto, pero cuestionó que la política "no protege al débil que es el feto". Añadió que el Estado "no garantiza los mismos derechos" y que "se corre de su rol", ya que "se desprotege al que no se puede defender".

El senador Dalmacio Mera (Frente de Todos-Catamarca) fundamentó su rechazo al proyecto al señalar que la iniciativa "no tiene en cuenta al niño por nacer, no lo menciona, ni lo reconoce".