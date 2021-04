“Las medidas no las consensué, las tomé yo y me hago cargo”

El presidente defendió las restricciones anunciadas para el AMBA y aseguró que "no las consensuó con nadie" y que las hará cumplir con las fuerzas federales.

El presidente Alberto Fernández defendió las restricciones para el AMBA anunciadas el miércoles a la noche y anticipó que tomarán una serie de medidas para acompañar a los que vean su actividad laboral afectada durante los próximos 15 días.

"Hace falta que de una vez por todas que los argentinos y argentinas entendamos el riesgo en el que estamos. Después de Semana Santa vimos un crecimiento exponencial de casos. Todo tiene que ver con el relajamiento social que se vive. Están los que quieren seguir la vida como si nada pasara y el mundo está dado vuelta", sostuvo Fernández.

"Las medidas que yo ayer propuse son medidas que se están aplicando en todo el mundo. Les pido a todos que reflexionen un segundo, no tengo idea cómo me enferme, pero si no estaba vacunado la hubiera pasado mucho peor", agregó el mandatario.

"Dense cuenta por favor de lo que está pasando, se los dice alguien que está vacunado y tiene todos los cuidados. Entiendan que el mayor momento de exposición es el de la reunión social", completó el presidente.

"Nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente en la intemperie. Sabemos que muchos lo están pasando mal, que la situación es muy compleja, aunque la economía se viene recuperando bien", consideró Fernández.

En cuanto a las medidas para acompañar a los que se vean afectados por las nuevas restricciones, Fernández anunció que van a "asignarle a cada titular de la AUH, a cada mujer de la Asignación Universal por Embarazo y las Asignaciones familiares para los monotributistas A y B un monto de $15.000" para los próximos 15 días.

"Sigue el Repro II para toda actividad que se vea resentida, la gastronómica que por la noche se verá restringida, los lugares de esparcimiento, casas de fiestas, teatro y cines", completó el presidente.

"Los centros comerciales y shoppings van a estar cerrados estos 15 días", anunció Fernández, y agregó que las medidas "no las consensué, las tomé yo y me hago cargo. Y las van a hacer cumplir las fuerzas federales".