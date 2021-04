Covid-19: Investigan si las nuevas cepas ya circulan en Catamarca

En Catamarca, hasta el momento, no circula ninguna de las cuatro variantes del nuevo coronavirus: la sudafricana, la británica o de Kent, la brasileña de Manaos ni la brasileña de Río de Janeiro.

No obstante, según confirmó el presidente del Círculo Médico e integrante del consejo de asesores, Gabriel Correa, aguardan los resultados de la muestra del virus correspondiente a una persona oriunda de Andalgalá que falleció de Covid sin patologías previas.

“Andalgalá tiene una situación complicada, inclusive ayer se registraron dos mortalidades. Nos llamó mucho la atención y nos preocupó como sistema de salud que hubo una persona de 49 años sin antecedentes que falleció por Covid”, precisó. En tanto, señaló que “nos pone muy en alerta porque posiblemente estemos en presencias de cepas que antes no la teníamos”.

“Tal vez no ha tenido de trasladarlo a la ciudad o el cuadro fue demasiado grave pero no sé específicamente qué pasó”, indicó Correa, en relación a que el hospital de Andalgalá no cuenta con terapia intensiva.

Asimismo, volvió a resaltar que el caso es “un llamado de alerta que nos preocupa como sistema de salud general de la provincia”.