Garbage estrena nueva canción: “una crítica al racismo, el sexismo y la misoginia”

Han pasado casi cinco años desde que Garbage no presentaba nueva música. El grupo natural de Wisconsin acaba de presentar un nuevo single acompañado de un vídeo como adelanto de un nuevo disco que ya han anunciado. La agrupación liderada por Shirley Manson ha presentado The Men Who Rule the World, esta nueva canción, la primera que podremos escuchar de su nuevo álbum, titulado No Gods No Masters.

El vídeo con el que se presenta esta nueva canción es una pieza audiovisual que recoge varias técnicas de ilustración y de animación y hace referencias a varias obras del cine del siglo XX, en especial a la película Metrópolis de Fritz Lang. Con el clip, la banda lanza un mensaje en el que presenta varios movimientos sociales y lucha para reivindicar la igualdad de derechos entre todos los seres humanos.

Se trata de una canción con una gran carga de crítica social, llena de guitarras industriales y una cuidada producción. "Esta es una crítica del auge capitalista, el racismo, el sexismo y la misoginia en todo el mundo", señala Manson en comunicado.

Este nuevo disco será el sucesor de Strange Little Birds, su anterior trabajo publicado en 2016. En estos cinco años en silencio, además de un largo descanso inicial, la banda se ha dedicado a meterse de lleno en la composición de nuevas canciones y en la creación desde el principio de más temas. Podremos escucharlo en su totalidad, si no hay cambios de última hora, el próximo 11 de junio.

"Este es nuestro séptimo disco y esa numerología afectó significativamente el ADN del contenido: las siete virtudes, las siete penas, los siete pecados capitales", mencionaron los miembros de la banda en un comunicado recogido por Consequence of Sound. "Era nuestra forma de tratar de dar sentido a lo alocado que está el mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que crear en este momento", remataron.