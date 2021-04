Aguirre, sobre la manifestación en Agua Rica: "Hubo una decisión del Gobierno de no reprimir"

Arribaron a Andalgalá el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, en representación del Gobierno provincial, para interiorizarse de la situación. Cabe recordar, que ayer un grupo sindicado como antiminero atentó en contra la empresa minera de Agua Rica y oficinas del partido Justicialista que terminó con daño materiales tras un incendio.

En diálogo con un medio de Andalgalá, Aguirre dijo: "Estuvimos visitando los lugares afectados que fueron foco de los atentados de ayer. Esta el personal policial presente que se puso a disposición de la justicia".

Fue consultado sobre la falta de acción de la policia en el momento de los hechos: "Hubo una decisión del gobierno provincial de no reprimir para evitar males mayores como lamentar pérdida de vidas humanas. La intención era cuidar la integridad física de las personas", fue concreto.

Agregó: "Todos los sábados hay una movilización de aquellas personas que no están de acuerdo con la actividad minera y durante mucho tiempo fue de manera pacífica y la policía siempre acompañó para controlar. Este sábado en particular, todo venía con una manifestación pacífica y un grupo mínimo de personas decidió crear desmanes en la empresa y en el partido Justicialista, la policía intentó en un principio prevenir donde hubo una manifestación de las personas que agredieron al personal y los oficiales consultaron a sus superiores y la orden fue de no ir al choque".

Todo irá por la vía legal: "Habrá tiempo para determinar las responsabilidades civiles y penales de los autores intelectuales y materiales del hecho. Vamos a aplicar el rigor de la ley a los que corresponda, ya están las pruebas pertinentes en la justicia. Este es el camino que corresponde".

Respondió a la consulta sobre que había personas que sindicaban que todo fue por falta de diálogo entre el Gobierno provincial y el intendente de Andalgalá: "Hay una comunicación permanente tanto el gobernador como el intendente, hace unos días estuvo el ministro de gobierno visitando Andalgalá. Hay un diálogo no solo verbal sino en apoyo económico concretos. Con respecto a las áreas de las minerías, los sectores del gobiernos viene trabajando con ellos y están abiertos los canales de diálogo".