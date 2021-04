Mariana Fabbiani regresa a las mañanas de “eltrece”

Su risa no tarda en aparecer del otro lado del teléfono. Mariana Fabbiani está feliz y necesita solo unos segundos para contagiar esa alegría. Se la escucha enérgica, ansiosa. No es para menos, solo faltan horas para el estreno de Lo de Mariana (eltrece) -de lunes a viernes a partir de las 11:30-.

La nostalgia sobrevuela este lanzamiento porque a veinte años de Mariana de Casa (eltrece), el programa que la afianzó como una de las mejores conductoras de su generación, volverá a un formato matutino.

En diálogo con TN Show, asegura que se las ingeniará para traer el espíritu lúdico que caracterizó aquel ciclo e informar al mismo tiempo. Un desafío enorme en un contexto atravesado por la pandemia de COVID-19.

— Cuando te despediste de Mamushka, avisaste que este nuevo desafío iba a recordar a Mariana de Casa. ¿Cómo se siente volver a las mañanas?

—Estoy feliz con este horario al que disfruté mucho en su momento. Hoy hice la cuenta y casi me desmayo... ¡ya pasaron 20 años! La mañana es muy especial, tiene una energía distinta. Estamos todos muy emocionados.

— Perdón que sea autorreferencial... me acuerdo que veía el programa con mi mamá y nos matábamos de risa.

—¡Claro, vos sos de la generación que tiene 30! Yo no estoy tan lejos, pero me hacés sentir una vieja. ¡Y eso que yo también era muy joven! Mirá... lo mirabas con tu mamá, me emociona.

— ¿Vas a recuperar ese tono divertido y a veces infantil?

—Tiene ese tono y también tiene cosas de un magazine. Creo que reúne cosas de muchos programas que hice antes. Para que la gente arranque el día con una sonrisa va a tener la alegría de Mariana de Casa, pero también vamos a tocar los temas que informan como hacíamos en el Diario de Mariana. Vamos a abordar distintos ánimos.

— Claro, y los ánimos van de la mano de la actualidad.

—Por eso el nombre tiene que ver con mi idea de lograr algo que sea lo más parecido a mi casa, que la gente se sienta cómoda y que pueda reflejar lo que nos pasa a todos. Un día estás bien y tenés ganas de divertirte y otro día estás preocupado porque las noticias te superan. Lo de Mariana va a acarrear todo eso. La vida misma.

— Esta vez no va a haber muñecos gigantes y músicos en vivo, ¿no?

—No, Mariana de Casa se transformó en un programa más infantil porque descubrimos que los chicos eran un público que estaba ahí y no sabíamos. Entonces empezaron los muñecos y todo...

— ¿Y vas a volver a cantar?

—Quién te dice... Vamos a arrancar de una manera y no sabemos cómo vamos a terminar. No lo tenemos en rutina, pero estos programas se construyen en vivo y al aire. Una puede tener mil planes y estructuras, pero después te das cuenta de qué es lo que pega más. La improvisación a veces surge y termina yendo para otro lado. Hay que dejarse sorprender.

— ¿Sentís que es especial está vuelta en un contexto tan angustiante por la pandemia?

—Es un momento muy especial. Inclusive a mí el año pasado me costó mucho volver a trabajar ante esta situación. Mamushka no era un programa en vivo y tenía otro tono, así que no me tocó hablar del tema. Ahora sí, y estamos todos atravesados por la angustia y la incertidumbre. Es un momento muy difícil en el mundo. No solo es mucho más difícil producir en pandemia, también es nuestro tema de todos los días.

— ¿Cuál crees que es el rol de la TV en este contexto?

—Creo que la tele hoy tiene un rol fundamental en algunas familias que es el de acompañar. Hay mucha gente que está sola y cuya única compañía es la TV. Yo creo que tenemos que informar y entretener, pero también hay que intentar mejorarle el día a la gente, hacerle reflexionar y llevarle alegría. Aportar un granito de arena. Entiendo que a veces no se pueda, pero hay que tener una impronta optimista y no preocupar a la gente.

— ¿Te dijo algo Ángel de Brito ahora que vas a ocupar el horario en el que estuvieron Los Ángeles de la Mañana?

—Estamos en contacto siempre, somos parte de la misma productora. Hablamos y nos queremos mucho. Angelito hizo un éxito enorme en este horario y dejó la vara muy alta. Ahora el canal movió las fichas y estamos todos acompañando esta nueva estrategia para las mañanas.

— ¿Van a compartir el aire un ratito durante el pase?

—Ya hablamos de cruzarnos. Seguramente algo va a surgir, la idea está. Tenemos ganas de divertirnos. Funcionamos muy bien juntos. Va a ser un muy gran tándem a la mañana, vamos a ser un gran equipo.

— Respecto a la competencia más directa, ¿hablaste algo con Flor Peña?

—Con Flor estamos en contacto. El otro día escuché que le hicieron una nota y después estuvimos hablando. Le dije que estaba totalmente de acuerdo con lo que dijo. La competencia entiendo que sea un tema para los medios, pero para nosotras no lo es. No estamos enfrentadas desde ese lugar, las dos queremos que nos vaya bien a las dos. Detrás nuestro hay equipos de laburo que dependen de nosotras. El ego está puesto en otro lugar.

— En Mariana de Casa, la cocina a cargo de Martiniano Molina tenía un rol central. Ahora, ese lugar va a estar ocupado por Christophe Krywonis. ¿Cómo es su relación?

—Nos estamos conociendo, pero ya entramos en confianza. Estuvimos juntos la semana pasada con todo el equipo que completan Martina Soto Pose y Federico Seeber. La verdad que la cosa fluye. Hay algo que no se puede comprar en los equipos y es que haya onda. Está todo dado para que salga bien.

— Quizás en el imaginario de los televidentes, él tiene el perfil de un jurado estricto. ¿Vamos a conocer otra faceta suya?

—Va a ser un enorme desafío para él porque yo no cocino ni un omelette. ¡Estos 20 años no los invertí en aprender a cocinar! Pero todavía tengo esperanzas y tengo al mejor al lado. Además de saber mucho de lo que hace, es un personaje en sí mismo. En vivo y en un programa diario, la gente va a conocer otra faceta suya. No se puede sostener lo que uno no es. Van a descubrir que adentro tiene un osito cariñoso.