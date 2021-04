Jimena Barón habló de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La actriz se refirió a la relación de la hija del Diez y su ex pareja. Además, tuvo un exabrupto al definir su convivencia con el ex futbolista durante la cuarentena.

“El tema Osvaldo llamó mucho la atención...”. Jimena Barón brindó su primera entrevista después de haber regresado a las redes sociales luego de ocho meses de silencio absoluto. Lo hizo en un móvil con Los ángeles de la mañana y el conductor, Ángel de Brito, no omitió consultarle por su convivencia con Daniel Osvaldo durante algunos meses de la cuarentena del año pasado.

“¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra”, fue lo primero que respondió la cantante, y luego se sinceró: “Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente, porque aparte... bueno, no importa”, se interrumpió. “No lo entiendo muy bien”, reafirmó.

“Sí me justifico con la maldita pandemia... el encierro”, agregó, e indicó que vive en un departamento “muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él...”. A la hora de hablar de su ex pareja y padre de su hijo, Morrison, la actriz dejó varias frases inconclusas que no supo, o no quiso, terminar. “Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta –dijo sobre sus populares canciones–. No creo que sea un enganche (de la pareja), me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”.

Y describió los días de convivencia con Daniel Osvaldo antes de la separación definitiva: “Cuando el ser humano opuesto decide ser divino y traer buenos recuerdos, y encandilarte, hay una situación complicada. Te ves, lo ves a tu hijo, estaba la bronca del ‘mirá lo que podría ser’, y (sin embargo) por muchas razones no puede ser. Obvio que eso fue duro y raro”.

Por su parte, definió como su “único trastabille” el haber vuelto a convivir con el ex futbolista. “Cuando uno tiene un hijo... Daniel es el único vínculo que voy a tener para toda mi vida. Ahí tenés que reacomodar, mezclar y volver a dar para que funcione”, aseguró, y aclaró: “Vivo haciendo personajes para que Momo esté contento, darle una mamá educada, sonriente, predispuesta. Lo cual no significa que estamos en ese mood (’humor’, en español)”.

Acto seguido, Ángel de Brito le consultó sobre el romance de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona y sobre la relación que mantenía con la diseñadora de moda. De inmediato, a la actriz se le transformó la cara y se notó cierta incomodidad en su reacción. “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo”, respondió. Y agregó: “Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta”.

“No me corresponde. No sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. No corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí y para mi gente íntima”, continuó Jimena, que recientemente lanzó su nuevo tema “Flor de involución”.

En tanto, aclaró que mantiene una excelente relación con Dalma Maradona, de quien es amiga desde la infancia. “Claro que sí. La amo, la quiero muchísimo”. Fue justamente a través de ella que comenzó su vínculo con Gianinna Maradona en 2015, cuando ella regresó de Italia junto a Osvaldo y se mudaron al mismo barrio de Tigre.

Y luego volvió la incomodidad a la hora de revelar cómo se enteró de la relación de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona. “Me enteré por la prensa... como casi todo”.

Las palabras de Jimena Barón hacen referencia a aquel episodio del 2015 cuando surgieron los primeros romances, entre ellos Osvaldo y Maradona, y fue la propia diseñadora de moda quien se lo negó. “(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”, dijo la actriz tiempo después, invitada al programa de Mirtha Legrand.