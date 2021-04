Sale un disco inédito de Prince, el enigmático “Welcome 2 America”

Prince fue uno de los artistas más prolíferos dentro de la industria musical. Compuso una gran cantidad de canciones tanto para su discografía como para otros artistas. The Prince Estate and Legacy Recordings anunció que el 30 de julio se podrá descubrir el enigmático álbum del artista de 2010, llamado Welcome 2 America.

Según trascendió, se trata de una poderosa y creativa declaración que presenta las inquietudes, esperanzas y visiones de Prince sobre una sociedad cambiante, con el presentimiento de una época de división política, desinformación, y una lucha renovada por la justicia racial.

El tema que le da nombre a la placa ya se puede escuchar en las plataformas digitales. En el track, Prince ofrece un monólogo mordaz hablado y musicalizado sobre la superficialidad de las redes sociales, la cultura de los famosos alimentada por la telerrealidad, y los monopolios empresariales en la industria de la música, concluyendo que los Estados Unidos es la “Tierra de los libres / hogar de los esclavos”.

Después de terminar la grabación de este álbum, el recordado artista se embarcó en una gira única, que llevó el mismo nombre, que incluyó numerosas actuaciones en varias ciudades de los Estados Unidos, y que terminó en el histórico “21 Nite Stand” en The Forum in Inglewood, California.

La edición de lujo de Welcome 2 America incluye el álbum completo de estudio de la bóveda, en CD y vinilo negro (acompañado de la descarga digital en alta resolución) además del vídeo inédito del concierto completo de Prince del 28 de abril de 2011 en The Forum.

Todas las ediciones en vinilo incluirán música en tres de las caras y un grabado de coleccionista en la cuarta. Además, habrá dos ediciones especiales de vinilo en distinto color: el vinilo dorado estará disponible exclusivamente a través de la Tienda Oficial de Prince y la versión translúcida se podrá adquirir en Target.

Los fans también tendrán la oportunidad de reservar un single en vinilo 7″ de edición limitada y numerada en color dorado en exclusiva a través de la Tienda Oficial de Prince.

Welcome 2 America incluye algunas de las únicas colaboraciones de estudio de Prince con la bajista Tal Wilkenfeld, el batería Chris Coleman, y el ingeniero Jason Agel, con las colaboraciones adicionales de las cantantes de New Power Generation Shelby J., Liv Warfield, y Elisa Fiorillo y el tecladista a Morris Hayes.

El video del concierto muestra a Prince junto a la formación de 2011 de New Power Generation, incluyendo a Shelby J., Liv Warfield, Elisa Fiorillo, y Morris Hayes, los tecladistas adicionales Renato Neto y Cassandra O’Neal, la bajista Ida Nielsen, el batería John Blackwell, y las bailarinas Maya y Nandy McClean (The Twinz).

La actuación muestra la espontaneidad y energía de ese histórico fragmento del tour. “Traigan a sus amigos, a sus hijos, y prepárenlo para transpirar porque no vamos a parar”. El listado incluye también los tracks “Make You Feel My Love” de Bob Dylan y “More Than This” de Roxy Music, además de grandes favoritos de Prince como “17 Days,” “Controversy,” “1999,” y “Purple Rain”.

A lo largo de los ’80, el músico le dio vida a importante discos que llegaron a lo más alto de los rankings. Como compositor le dio vida a canciones que fueron éxito en otras voces, como el caso de “Nothing Compares 2 U”, famosa por la versión e Sinead O’Connor o las chicas de The Bangles con “Manic Monday”.

Su tierra lo convirtió en un artista brillante. En los Estados Unidos llegó a vender cerca de 40 millones de discos y cerca de 100 millones en todo el mundo. “Purple Rain”, “1999 “, “Cream”, “Diamond & Pearls”, “Raspberry Beret”, “Little Red Corvette”, “Girls & Boys”, “Kiss” y “Girls & Boys” son algunas de sus canciones más reconocidas.