Guzmán dijo que no habrá IFE y no adelantó ninguna ayuda económica

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que el Gobierno nacional va a "a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten, de acuerdo con la dinámica de las restricciones sanitarias", tras exponer en la reunión del Consejo Económico y Social en Casa de Gobierno.

"Hoy no estamos en la misma situación que en marzo, abril o mayo. Hoy no enfrentamos restricciones totales de circulación como fue durante esa etapa, con lo cual no estamos pensando en un nuevo IFE. Pero, al igual que hasta ahora, vamos a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten, de acuerdo con la dinámica de las restricciones sanitarias", dijo el ministro.

Guzmán, en declaraciones formuladas al término del encuentro, subrayó que "el Presupuesto nació en un contexto de pandemia y siempre dijimos que había margen y cierta flexibilidad para implementar políticas y seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten".