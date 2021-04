Gustavo Aguirre le pidió "mayor responsabilidad" al intendente de Andalgalá

La grave situación epidemiológica de Andalgalá generó un duro cruce entre el intendente Eduardo Córdoba y el Gobierno provincial. El jefe comunal se quejó de la forma de confirmar los positivos que tiene el COE en el municipio, al sostener que no se utiliza el mismo criterio a nivel provincial. Además, cuestionó la falta de apoyo por parte de los ministerios de Salud y de Seguridad.

Por parte de la Provincia, el titular de la cartera de Seguridad, Gustavo Aguirre, negó las críticas de Córdoba al señalar que son "falsas" y en ese sentido le pidió "mayor responsabilidad".

Ayer, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, visitó el departamento para analizar la situación.

En diálogo con la prensa, Córdoba dijo estar preocupado "no solo por lo que pasa en Andalgalá, que se desbordó, sino también por el sistema de Salud que tiene la Provincia".

El intendente indicó que el miércoles se confirmaron 40 casos positivos, 12 por testeos y 28 por nexo epidemiológico (personas que no se las testea por convivir con un positivo y registrar síntomas). En ese marco, afirmó que no se toma este criterio a nivel provincial ya que si se aplicara habría que multiplicar por cuatro los casos que se informan todos los días.

"Solo en Andalgalá se utilizó este criterio. Nos preocupa esta situación porque pone de manifiesto que en Andalgalá la situación es grave y amerita atención pero también nos preocupa que si esta multiplicidad se replica en la Provincia diríamos que está colapsada", afirmó.

"Advertirnos que hay una situación que en la provincia se está replicando y que se debería utilizar un único criterio de comunicación", afirmó.

Posteriormente, afirmó que el sistema de Salud de Andalgalá está desbordado y que el hospital no cuenta con insumos. Añadió que el sistema de control y seguridad también está colapsado "desde hace tiempo" y que planteó esta situación al ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, pero que éste no le responde. Dijo que el municipio solo cuenta con ocho policías para controlar toda la ciudad. "Hoy el municipio trabaja todo el día y no puede con todo por lo que pedimos la presencia provincial", dijo.

Aguirre afirmó que le llamó la atención los dichos del intendente. En ese sentido, negó que haya solo ocho policías, al afirmar que hay 57 en la ciudad y 29 en Aconquija.

"Nunca hubo una comunicación formal conmigo. Ellos tomaron medidas como quisieron y jamás pidieron una opinión", cuestionó. Para el ministro, es importante que los intendentes "sean responsables en el marco de la pandemia y no cuando se produce un brote salir a echarle la culpa a los otros".

Finalmente y en cuanto a la situación epidemiológica de cada comuna, señaló que "hay una gran responsabilidad por parte de los municipios, que son los que habilitan las actividades y deben hacer los controles".