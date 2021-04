Paul McCartney suma a Ed O’Brien de Radiohead para la reversión de “Slidin”

Paul McCartney está adelantando su nuevo disco de reversiones McCartney III Imagined, en el que se propuso colaborar con grandes figuras de la música en remixes de su último álbum, McCartney III, grabado durante la cuarentena en Inglaterra. Tras presentar “The Kiss of Venus” junto al rapero Dominic Fike y “Find My Way” con Beck, ahora le llegó el turno a la poderosa “Slidin”, que contó con la participación de Ed O’Brien, el talentoso multiinstrumentista de Radiohead.

La canción se aleja del pulso pesado de la original para ganar intensidad mediante la aceleración del beat y un picheo en la voz de Paul, lo que otorga una versión adrenalínica del track más rockero del álbum. “Él estaba verdaderamente dispuesto a hacerlo. Fue genial. Un momento de luz en la oscuridad del invierno que acaba de pasar. Nos divertimos un montón. Me metí en su voz y agregué algo de caos, algo de guitarra”, contó el guitarrista en un comunicado, y ubicó su punto de referencia para la versión en “Helter Skelter”, el tema más metalero de la discografía beatle.

El álbum de reversiones verá la luz el 16 de abril y contará con featuring de Anderson . Paak, Damon Albarn, Phoebe Bridgers, Josh Homme y St. Vincent, entre otras luminarias de la música que están a la orden del día para prolongar el legado del beatle.

Las canciones que ya conocemos

El remix de “Find My Way”, la mejor canción del álbum original, era uno de los más esperados, no solo por la presencia de Beck sino para ver cómo repensaban una canción que en poco tiempo se erigió como un clásico de Paul. Con aires electrónicos y bajando el tempo, el tema alcanza su misión cuando ambos cantantes aúnan esfuerzos vocales.

Ambos artistas son viejos amigos y compartieron en distintos momentos su pasión por la música. Por ejemplo, en 2015, McCartney lo invitó a subir al escenario en un evento de la fundación PETA, para interpretar dos temas clásicos de los Beatles, “Drive My Car” y “I’ve Just Seen a Face”, ambas de su disco Rubber Soul, lanzado en 1965.

La versión de “The Kiss of Venus” junto al rapero Dominic Fike fue la punta de lanza del álbum y el track más arriesgado -en cuanto a cambio de sonido- de los tres que ya fueron presentados. La canción transforma una balada bastante inocentona en un R&B retro-futurista que le calza perfecto a la voz del músico.

Cuando nadie esperaba novedades de Paul McCartney en un año pandémico, el beatle -nunca va a ser ex- sorprendió al mundo al anunciar la producción de un disco durante la cuarentena. Lo más sorprendente para su fandom fue el nombre elegido: McCartney III. A 50 años de la edición de su primer disco solista homónimo, el cierre de la trilogía puso al descubierto la necesidad de dar un paso al frente y enfrentar este nuevo proceso bajo la premisa del quiebre y el divertimento.

Producido durante lo que Paul concibió como “Rockdown” (un juego de palabras con “lockdown” -termino similar a cuarentena en inglés-), el disco es un manifiesto a la libertad creativa de una de las mentes más poderosas de la música popular mundial. Encajado dentro de su apellido, cumple en el requisito que sus antecesores –McCartney de 1970, tras el final de los Beatles y McCartney II, con el final de Wings a la vista- de ser un álbum sin ataduras, donde se permitió jugar, innovar y –¿por qué no?- marcar tendencia.

McCartney puede hacer lo que quiera porque se lo ganó, y en McCartney III hace un poco todo eso que se espera de él y un poco más, llevando los límites de su imaginación en nuevas direcciones y creando un universo sonoro experimental explorado anteriormente en proyectos como “Electric Arguments”, impreso en su ADN imaginativo.