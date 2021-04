Cerraron el concejo deliberante por un caso de Coronavirus

El COE local informó que una persona que presta servicio en el Concejo Deliberante, dio positivo de COVID-19. Por lo tanto, la institución permanecerá cerrada, hasta tanto se establezcan los contactos estrechos.

Asimismo se informa que el viceintendente y demás miembros de la institución cumplen el aislamiento preventivo obligatorio.

La persona presenta síntomas y en ese contexto se realizó un test Antígeno, el cual confirmó el diagnóstico. Personal de salud trabaja para establecer los posibles nexos epidemiológicos.

Ante la suba de casos, el COE Tinogasta se reunirá en el transcurso de la jornada para determinar las medidas que adopte la Provincia, ante los recientes anuncios del Gobierno Nacional.

El miércoles las autoridades del COE dieron a conocer las nuevas disposiciones para ingresar a Tinogasta; "Toda persona que ingrese a la jurisdicción deberán contar con un test antígeno o PCR negativo, en caso de no contar con dicho estudio vigente deberá realizarlo, ya sea en el SEySAM o en hospital local y tendrá un costo de 1000 pesos", dijo Pamela López.

Quienes ingresen lo deberán hacer con una autorización del Ministerio de Seguridad de la provincia, que se deberá tramitar a través de la pagina de dicho organismo (solo para aquellos que ingresen desde otras provincias).

En el caso de los residentes que deban salir del Departamento, se informó que se aplicará un sistema propio, donde las medidas serán mas estrictas, como primer paso se deberá solicitar una oblea de permiso en las oficinas de Defensa Civil, (solo para aquellos que regresen dentro de las 48 horas), al regresar no serán testeados en ese momento, pero si en las 72 horas posteriores al ingreso, no deberán cumplir con un aislamiento en ese tiempo, solo cuidados preventivos, esto obedece a que en el momento de ingresar pueden no registrar una carga viral que si se puede dar en ese tiempo posterior.