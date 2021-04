En Twitter Jorge Rial fue elegido como una de las personas menos queridas de Argentina

Jorge Rial abandonó Intrusos -el ciclo que llevó al frente durante 20 años- para cambiar de aire. No se fue a otro canal, pero le ofrecieron hacer otro tipo de programa y la idea le gustó bastante. Previo al debut, se llevó una terrible sorpresa en las redes sociales: fue elegido como una de las personas menos queridas de la Argentina.

El usuario “Frankie Botito 2″ le hizo saber la noticia y el periodista, lejos de enojarse, se lo tomó con mucha tranquilidad y humor. “Gracias @frankiebotito2. Sé que el lunes vas a estar viendo @TvnostraOK. ¡¡¡Yo también te quiero!!!”, respondió.

El padre de Morena y Rocío vivió semanas de mucha planificación y ansiedad por TV Nostra, ya que había prometido a Matías Morla como primer entrevistado. Y cumplió. A cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, el abogado eligió romper el silencio en diálogo con él y no se guardó nada.

Una de las cosas que más le llamó la atención a Rial fue lo que el letrado dijo acerca del distanciamiento entre el astro del fútbol y Dalma. Según contó, él estaba furioso porque le puso Roma a la beba que tuvo con Andrés Caldarelli. “Diego era Nápoles”, precisó en referencia a la ciudad italiana que lo recibió en 1984, cuando fichó con el Nápoli.

También se refirió a Diego Junior y sacó a la luz una charla íntima que tuvieron padre e hijo en 2016 cuando se fundieron por primera vez en un fuerte abrazo. “Me parece un chico que sufrió, que le faltó reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esa duda en algún momento. Se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo ‘mirá, sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos’. Y después quedó como una relación”, explicó.

Claudia Villafañe no se quedó afuera de su discurso. “Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Es una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. Ella se llevó el cadáver, no se llevó a Diego Maradona. Diego no hubiera permitido que lo lleve esa persona, acusada de robo”, lanzó filoso.

Antes de debutar con TV Nostra, Jorge Rial reveló que su hija Rocío está trabajando a su lado, aunque no frente a cámara. Está participando de la producción y se siente muy a gusto, al menos por ahora. Su perfil es muy diferente al de su hermana Morena, que prefiere lo mediático y exponerse tanto en redes como en la pantalla.