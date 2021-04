A 27 años de la muerte de Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain ejecutó el fatal disparo que acabó con su vida. Un electricista que trabajaba en su casa lo encontró 3 días después, aunque lo buscaban decenas de personas. En esta ocasión, repasamos la dura historia del cantante y líder de Nirvana, la banda que marcaría a toda una generación.

Kurt Cobain: su infancia y su dura historia familiar

Kurt Donald Cobain era un chico feliz. Nacido el 20 de febrero de 1967 en la ciudad estadounidense de Aberdeen, Washington, era un niño enérgico que compartía su alegría y gustaba de ser el centro de atención en las reuniones familiares.

Todo cambiaría a sus 8 años de edad cuando sus padres, un mecánico y una ama de casa que luego sería secretaria, se divorciaron. En conversaciones con la revista estadounidense Rolling Stone, su madre diría que “eso destruyó su vida”.

“Cambió completamente”, dijo Wendy O’Connor. “Creo que le daba vergüenza. Y se volvió muy introvertido, se guardaba todo. Se volvió muy tímido. Fue devastador para él. Creo que sigue sufriendo”.

Desde entonces, la vida de Kurt Cobain estaría marcada por el dolor y la furia, dos atributos que se reconocen con facilidad en sus canciones.

Su adolescencia tampoco sería buena. Nunca tuvo un hogar estable, ya que fue alternando entre vivir con su padre y su madre. Cuando ésta lo echó de su casa por haber abandonado la secundaria sin tener trabajo, Cobain dormía en casa de sus amigos, y hasta llegó a vivir debajo de un puente en su ciudad natal.

Mientras tanto, en 1979 y en 1984 se suicidarían dos tíos abuelos de Cobain, antecedentes que marcarían el comienzo de una tragedia personal que sumaría la muerte del propio Kurt.

Más allá de todo esto, pronto le llegaría la oportunidad de armar una banda, de grabar discos de estudio, de salir de gira y de alcanzar un éxito que, de manera paradójica, también sería determinante para comprender la decisión final del autor de “Smells like teen spirit” y tantas otras canciones.

Drogas, armas e intentos de suicidio: ¿cómo fueron los últimos días de Kurt Cobain?

“Todas las drogas son una pérdida de tiempo”, expresó Cobain a Rolling Stone USA en 1992. “Te destruyen la memoria y el respeto por vos mismo, y todo lo que tenga que ver con tu autoestima. No sirven para nada”.

Para ese mismo año, su nombre ya era famoso en todo el mundo y Nirvana ya había lanzado “Nevermind” (1991), disco emblemático del “grunge” que cambiaría la historia de la música y marcaría el camino para cientos de artistas en la década del 90.

Pero Cobain para entonces sufría. A pesar de estar enamorado y casado con Courtney Love y de convertirse en padre (Frances Bean Cobain nació en agosto de 1992), el famoso cantante padecía una serie de afecciones físicas y psicológicas.

Desde chico tenía bronquitis crónica y escoliosis leve. Con el transcurso de los años, apareció un difícil dolor estomacal que nunca fue diagnosticado y que quizás influyó en que Cobain se volcara a la heroína. Hacia el final de sus días, muchos hablaban de un diagnóstico de depresión.

También estaba la cuestión de la fama. Miles de chicos y chicas se sentían identificados con sus canciones, pero Cobain rechazaba que lo consideraran un vocero.

En la misma entrevista a Michael Azerrad, dijo: “da la casualidad de que hay un montón de gente a la que le interesa lo que yo tenga para decir. Eso me da miedo, porque estoy tan confundido como la mayoría de la gente. No tengo respuestas para nadie. No quiero ser un maldito vocero de nadie”.

Para comienzos de 1994, su situación era más que delicada. Durante una pausa de una gira de Nirvana por Europa, Kurt Cobain decidió permanecer allí y a comienzos de marzo tuvo su primer intento de suicidio.

En un hotel de Roma, Italia, ingirió unas 50 pastillas de Rohypnol, un tranquilizante que estaba prohibido en Estados Unidos. Para muchos de su entorno, esto había sido un accidente y no un intento de suicidio.

De vuelta en Estados Unidos, tanto Cobain como Love decidieron realizar sendos tratamientos de rehabilitación para sus adicciones. El líder de Nirvana ingresó en el Exodus Recovery Center de California el 30 de marzo, pero para fines del 1° de abril ya se había escapado.

Antes de que pudieran encontrarlo, se había tomado un vuelo de vuelta a Seattle, donde vivía entonces. Fue entonces cuando comenzó un largo e intenso proceso de búsqueda.

Conscientes de su situación, a Cobain lo buscaban amigos y allegados, y también la policía y un equipo de investigadores privados que había contratado su esposa.

Lo hallaron el 8 de abril en un invernadero que había sobre el garaje de su casa. El equipo forense determinó que había fallecido el 5 de abril producto de un disparo en su cabeza (era sabido que tenía armas en su casa).

En su sangre se encontró heroína y Valium. Cobain había dejado una nota de suicidio y también su billetera visible para que se lo pudiera reconocer. Lo identificaron por sus huellas digitales.