Banco de Sangre solicita a recuperados de Covid que se acerquen a donar plasma

Señaló que "no sólo ha disminuido la cantidad de ingreso de donantes voluntarios de plasma, sino también de sangre. Esta es una oportunidad para hacer un llamado a los que quieren donar sangre y plasma, aunque no tengan algún requerimiento o pedido en forma cercana o de algún conocido".

En relación a la disminución de donantes, el médico hematólogo afirmó que "en los últimos 15 días, hemos notado esta baja de donación, a pesar de que el Banco de Sangre hace llamados a sus donantes voluntarios o a través de las redes sociales. Por eso, en conmemoración del 1 de abril del Registro de Donantes de Células Madres, el Banco de Sangre del Ministerio de Salud junto con la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Catamarca organizó una colecta".

Con respecto al plasma, Bepre, ha esgrimido ciertos porcentajes para tranquilizar a la población y dijo que "el Banco Central de Sangre tiene stock adecuado para cubrir el requerimiento de plasma; pero necesitamos sostenerlo a los fines de tener esa opción de tratamiento. Tengamos en cuenta que la donación de plasma lleva un proceso, donde el donante es evaluado en serología y anticuerpos; se mide la presencia o no de los anticuerpos ante el Covid-19, a fines de determinar hematológicamente si tiene los estudios en condiciones. Cuando estos estudios son negativos se procede a programar la donación de plasma, por eso es importante que las personas se acerquen al Banco de Sangre, ubicado al frente de emergencias de la Maternidad Provincial".

"Actualmente han donado unas 10 personas, porque se debe tener una cierta cantidad de anticuerpos. La mayoría de las personas han demostrado interés y se han acercado para el estudio, pero no han podido desarrollar los anticuerpos, eso no significa que no tengan inmunidad, pero, para la donación de plasma, se requiere la presencia de anticuerpos específicos que se denomina Inmunoglobulina G y SarCov2, estos tienen que estar presentes en cantidad adecuada. Tenemos stock adecuado, pero necesitamos que las personas se acerquen para ser estudiadas", indicó.