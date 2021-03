El Gobierno evalúa restringir la circulación a zonas geográficas mínimas y con franjas horarias

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó este miércoles la importancia de tomar medidas "lo antes posible" ante un aumento de casos de coronavirus y, tras descartar la posibilidad de un "confinamiento", planteó que las eventuales restricciones apuntarían a una "medida geográfica mínima, disminuyendo la circulación de personas en una franja horaria".

Viajes al exterior

Sobre las nuevas medidas restrictivas para los argentinos que viajen al exterior, la ministra señaló que están trabajando para implementar en el próximo fin de Semana Santa que quienes vuelvan se realicen un test PCR pago, ya que habrá mayor circulación de turistas.

"La idea es desalentar el turismo externo y alentar el interno", aseveró la funcionaria, quien descartó la posibilidad de que se implemente el sistema de hoteles para que las personas que residentes argentinos que arriben al país desde el exterior cumplan allí con el confinamiento: "En este momento no se está pensando en el aislamiento en hoteles", sostuvo.

Además, Vizzotti insistió con que "no es una buena idea el turismo a países donde circulan las nuevas cepas" y puso el acento en que, "a la fecha no tenemos circulación predominante de ninguna de las variantes nuevas", afirmó, pero insistió en la importancia de "no salir del país".

"Si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo antes posible, no esperar a tener un aumento de casos acelerado, en la medida geográfica mínima, disminuyendo la circulación de personas por franjas horarias, no apuntar a un confinamiento", afirmó la ministra en diálogo con radio La Red.

Asimismo, sostuvo que "estamos en situación de alerta desde hace semanas, no solo por la situación de la Argentina sino por la global, (por lo que ocurre en) el hemisferio norte y los países vecinos como Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay".

Vizzotti se refirió al aumento de casos de Covid-19 que tuvieron varias jurisdicciones en comparación con las últimas semanas, y aseguró que el número de notificaciones de contagios de ayer (9.405 ) "hay que evaluarlo en el contexto, (ya que) un solo día no es tendencia".

"Hoy es feriado, hay que hacer el promedio semanal, pero las regiones más pobladas han tenido más casos", reconoció la funcionaria.

La posible postergación de la segunda dosis

Sobre la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis de las vacunas, Vizzotti dijo que "es algo que venimos analizando desde un principio", y mencionó que "el Reino Unido lo hizo, Canadá también y tuvieron buenos resultados respecto a la mortalidad".

"El concepto más importante es que no se va a dar una sola dosis, se van a dar las dos, pero se puede diferir la segunda dosis; eso podría redundar en un beneficio sanitario que vimos en el Reino Unido, donde bajó mucho la mortalidad", explicó la ministra en la entrevista que concedió esta mañana.

Sobre la vacunación a los grupos de riesgo y lo afirmado esta semana en ese sentido por Alberto Fernández, Vizzotti sostuvo: "Yo estaba al lado del Presidente cuando lo dijo, y lo hizo después que el gobernador bonaerense (Axel Kiciloff) contó que la provincia de Buenos Aires tiene previsto vacunar a 2,4 millones de personas mayores de 70 años, que son los que tiene más riesgo, y el presidente dijo que íbamos a alcanzarlo lo más rápido posible".

Además, precisó que el grupo etario de mayor riesgo incluye a unas 3 millones y medio de personas y adelantó que tras la reunión con gobernadores y los ministros de salud de las provincias "apuntamos a priorizar, con las vacunas que ingresen, a este grupo etario que se ha llevado el 82% de la mortalidad".

"La idea es tener un consenso federal para ver cual va a ser la estratega argentina, mientras van llegando las dosis. Lo dijo el presidente que trabaja junto a su equipo para que lleguen lo antes posible, en un contexto que no se puede desconocer donde los laboratorios no cumplen con las entregas", añadió.

Con respecto al arribo de nuevas dosis, la ministra dijo que cuando se confirme la información se anunciará si cuándo salen nuevos vuelos para buscar vacunas.

"Siempre la confirmación es de un momento a otro, por eso debemos estar preparados, pero la idea es tener cuanto antes la mayor cantidad de dosis", aseguró.

Finalmente, Vizzotti reiteró que la mayoría de la población se sigue cuidando, pero insistió en mantener la distancia de dos metros, usar barbijo, el lavado de manos y ventilar los ambientes.