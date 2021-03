A 58 años de “Please Please Me”, el disco debut de The Beatles

The Beatles fue una banda pionera, introdujeron una nueva era del rock and roll, rompieron sus propios récords, enamoraron a millones de fanáticas en todo el mundo y además se convirtieron en una voz de protesta aferrada a movimientos inclusivos, movimientos de paz.

Lo consiguieron todo en menos de una década pero el tiempo fue preciso para que un fenómeno, nunca antes visto, se alzara y marcara la cultura popular en un antes y un después.

Fue tan grande que la prensa la bautizó como ‘la Beatlemanía’ y todo comenzó hace 58 años cuando se publicó su primer disco en estudio llamado “Please Please Me”.

El álbum fue grabado en Abbey Road, excepto ‘Ask me why’, ‘Love me do’ y ‘P.S. I love you’ y se terminó en una sola sesión que duró aproximadamente 13 horas.

El 22 de febrero de 1963, The Beatles lograron posicionarse por primera vez en el Reino Unido, en el puesto número uno con su segundo sencillo ‘Please please me’ tras el éxito de 'Love Me Do'.

Este disco no es el mejor de The Beatles, pero sí el más importante. Esas 14 canciones son la piedra angular sobre la que se asienta la mayor parte de lo que ha pasado después en el rock. Fueron ellos los que establecieron que un grupo de rock podía ser dos guitarras eléctricas, un bajo, una batería y voz. Por supuesto que antes de ellos habían cuartetos pero también tríos, quintetos, sextetos, big bands y, sobre todo, solistas. El rock era cosa de solistas: Elvis, Bill Halley, Little Richard… La formación que ha utilizado la mayoría de las bandas desde entonces, de The Kniks a Sonic Youth, no fue fijada hasta que los Beatles triunfaron. Además, demostraron que los rockeros que interpretaban sus propios temas eran el futuro. Aun más, se reconoció que el rock era el futuro.

Su éxito fue enorme, pero no inmediato. El disco llegó al número uno en Reino Unido el 11 de mayo. Permaneciendo en ese puesto durante 30 semanas hasta el 7 de diciembre de 1963, fecha en la que fue sustituido en la primera posición por With the Beatles, su segundo álbum en estudio.

The Beatles en la banda más joven en conseguir un número 1 en su álbum debut. Época en la cual las listas británicas estaban completamente dominadas por soundtrack de películas y música easy listening, nada de rock & roll. Y a partir de allí no hubo retroceso. Ese día nació la Beatlemanía.

La portada del disco fue hecha por el fotógrafo Angus McBean en las escaleras de ‘EMI House’ en Manchester Square, Londres.

‘Please please me’ fue escrita por Lennon, en la casa de su tía Mimi ubicada en Menlove Avenue. Al respecto, el músico dijo: “Recuerdo el día y el encaje de ojal sobre la cama, y escuchaba a Roy Orbison con ‘Only the lonely’, o algo así. De ahí viene todo. Y también, siempre me intrigaron las palabras 'por favor, presta tus pequeños oídos a mis súplicas' de la canción de Bing Crosby. Siempre me intrigó el doble 'por favor'. Así que es una combinación de Bing Crosby y Roy Orbison”.

The Beatles utilizaron su fama como un arma para criticar aquello a lo que se oponían: la guerra, la discriminación, la violencia, el hambre, la desigualdad. Apoyaban la libertad en todos sus aspectos, ya sea identidad sexual, de expresión o religiosas. Su creatividad a la hora de desarrollar sus ideas fueron la filosofía de muchos. Aquello dicho por ellos en sus célebres canciones, influenció varios movimientos tales como la liberación de la mujer, la liberación gay y el movimiento ecologista.

Que un conjunto musical que sólo duró menos de una década, que grabaron menos de una docena de discos mientras estuvieron juntos y que dos de sus integrantes han muerto y aun así siga reclutando fanáticos en todo el mundo, que hayan triunfado cuando no había Internet ni redes sociales y actualmente arroje más resultados de búsqueda en Google que otras bandas como Rolling Stones o Coldplay (agrupaciones activas) y sea una de las bandas más reproducidas en Spotify significa que aquel acontecimiento que inició con Please Please Me, hoy sigue intacto.