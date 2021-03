Longo se defendió de las acusaciones y cargó duramente contra Roxana Paulón

El empresario Juan Longo dueño de la bodega "Jugos del Mundo" critico duramente a los productores de la vid de la localidad de Medanitos. El empresario Tinogasteño dejo claro que va a continuar con acciones legales para pedir pruebas de su supuesto accionar con la bodega municipal de Fiambala.

"La persona que oficia de vocero en este reclamo de los productores tendrá que justificar todo lo que hablo durante estos días, de hecho ya me reuní con mis abogados para iniciar con las acciones legales", manifestó Longo.

En otra parte de sus declaraciones dijo “lo único que hago en comprar uva, captar la mayor cantidad porque ese es mi negocio, cuido mi negocio y a mis clientes, es eso lo que me interesa, mi negocio, habrá otros que les interesa la política, a mi la política, yo no estoy haciendo política con esto, solo estoy tratando de que Tinogasta vuelve a tener los kilos de producción de uva que tuvo en su momento”.

El bodeguero local aseguro que "lo que hay es ensañamiento con Juan Longo. La imagen que quieren poner es que Juan Longo es lo peor. Las acusaciones de que yo fui el responsable de la inhabilitación de la bodega quiero decirles que están totalmente equivocados. Yo respeto al INV por que es una gran herramienta de control, la función de ellos es muy importante", considero.

Además dijo que la inexperiencia de los responsables de la bodega de Medanitos los llevo a hacer las cosas mal; “Los que estuvieron manejando la bodega hicieron mal las cosas. Cuando la documentación se presenta mal en el INV, pasa lo que le pasó a esta bodega”.

“Me pregunto cuál es el interés real de esta persona (por Olmos), el interés de Juan Longo está muy claro, yo quiero ganar dinero, porque necesito pagar a mis empleados, a la gente que me entrega la uva, pagar fletes, soy realista, me negocio es ganar dinero, ahora cual es el negocio de ellos, porque tanto empecinamiento en querer moler tanto la uva”, se pregunto y agrego; “Porque la intendenta Paulón salió casa por casa a decirles que no le entreguen la uva a Juan Longo, que no vendan a la uva a Tinogasta, porque llegar a instalar esa grieta entre Tinogasta y los pueblos del norte”, insistió Longo.

En otra parte de la entrevista aseguro que tiene testimonios de gente de Punta de Agua a las que le dijeron que “si a la uva no se la entregaban a ellos no le iban a arreglar el camino y a otros les dijeron que le iban a sacar las becas, esas cosas no se hacen”, declaro.

Ayer el Instituto Nacional de Vitivinicultura resolvió levantar la paralización de la bodega municipal de Fiambalá, "La Indómita", luego de permanecer intervenida por tres días. Ayer poco después del mediodía fue nuevamente habilitada para recibir la cosecha.

La Municipalidad de Fiambalá fue notificada luego del estudio de las declaraciones juradas presentadas, el informe del servicio de inspección y los datos analíticos obtenidos de la muestras extraídas e intervenidas el martes pasado.

Escucha la entrevista completa.