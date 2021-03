Viñateros de Medanitos se manifestaron en el centro de Fiambalá

Productores de Medanitos se trasladaron a la Plaza Fray Mamerto Esquiú de Fiambalá donde se reencontraron con José 'Pepe' Olmos, representante de los trabajadores viñateros, tras haber estado detenido luego de la represión policial que ocurrió en el ingreso a la localidad de Medanitos.

Cabe recordar que los productores realizaba un corte de ruta para no dejar pasar camiones que transportaban uvas a bodegas fuera de la jurisdicción de Fiambalá, el resto de la circulación de vehículos era normal. El reclamo se realizó pidiendo que se levante la intervención que llevó adelante el Instituto Nacional de Vitivinícola (INV) en martes por la tarde en la planta mostera ya que esta había producido vino y la planta no estaba habilitada para vino sino para mosto, y además, no estaban cargados los Controles de Ingreso de Uva, por lo que no había registros de a quién le habían comprado la cosecha. A esto se suma un inconveniente de documentación mal presentada a la hora de solicitar la habilitación.

Olmos al salir en libertad, en sus declaraciones a la prensa, aun sostiene que el bodeguero tinogasteño, Juan Longo, tendría relación con la la inhabilitación de la mostera y ahora lo suma a también represión policial del jueves por la madrugada, "La bodega 'La Indómita' comenzó a atrapar el interés de la mayoría de los productores de uva que prefieren vender sus cosechas en ese lugar, cosa que al parecer no le estaría gustando al empresario Tinogasteño", según Olmos.