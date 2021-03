Salud se reunió con referentes de municipios para trabajar en prevención de dengue

En este sentido, la directora de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, señaló que “la reunión tuvo como fin comenzar con la vigilancia activa para que el personal de Salud esté atento ante la presencia de síntomas que puedan ser de Dengue”.

En este sentido, “desde lo sanitario, el objetivo es reforzar la vigilancia del síndrome febril inespecífico, ya que muchos de los síntomas son compatibles con COVID, pero también hay que pensar que puede ser Dengue”.

Carrizo indicó que “con los intendentes y jefes de área se reforzaron las tareas de control integrado de vectores; el compromiso de las intendencias de hacer el control ambiental, promover el descacharrado, desmalezado y aclarar a la población que la fumigación es un recurso que está limitado al control focal de los casos positivos; sin embargo no es una medida de control efectiva, al contrario es dañina para el ambiente, por eso hacemos hincapié en las medidas de prevención: patio limpio, descacharrado, no reservorio de agua para que no haya criaderos de mosquitos”.

Durante el encuentro, se invitó a los Municipios a adherir al muestreo por Ovitrampas, la que es muy efectiva para detectar rápidamente el nivel de infestación por sectores. Además, desde la Dirección de Vectores se les brindará una capacitación para las brigadas de los municipios que ya están preparadas para realizar control focal.

En este marco, la Directora de Salud y Ambiente, explicó que “esta capacitación está ligada a las que ya se vienen realizando desde el año pasado como medida para evitar la propagación de los criaderos del mosquito transmisor del dengue, y para reforzar las capacitaciones del equipo de los municipios para hacer rápidamente acciones de bloqueo ante la aparición de un caso positivo”.

Daniela Carrizo, también destacó que “para el equipo de Salud del Primer Nivel de Atención, que son quienes reciben la consulta del síndrome febril, se realizará una serie de capacitaciones que involucrará al personal que se encuentra en los CAPS y agentes sanitarios de toda la provincia, para reforzar las medidas de vigilancia en este periodo interepidemico; pero con casos activos en todas las provincias vecinas”.