Las razones por las cuales el INV inhabilitó la mostera municipal de Fiambalá

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) paralizó la planta concentradora de mosto "La Indómita", que es propiedad de la Municipalidad de Fiambalá y AICAT, ubicada en la localidad de Medanitos, la misma había sido inaugurada el pasado 23 de febrero.

La mostera municipal fue intervenida por el INV el martes a la tarde, tras la visita de un grupo de inspectores que comprobaron diferentes irregularidades, según pudo saber VOCES ESCRITAS, en la mostera se había producido vino y la planta no estaba habilitada para vino sino para mosto, y además, no estaban cargados los Controles de Ingreso de Uva, por lo que no había registros de a quién le habían comprado la cosecha. A esto se suma un inconveniente, como informábamos ayer, de documentación mal presentada a la hora de solicitar la habilitación.

Por esta razón, la mostera está sin trabajar y los productores que habían llevado su uva se molestaron porque en la espera perdían kilos y esto motivo que salieron a cortar la ruta de ingreso al pueblo impidieron el paso de los camiones.

José Olmos, uno de los productores afectados, apuntó al productor local Juan Longo; "No permite una competencia leal, no quiere que los pequeños productores vendan", dijo.

Según consigna hoy diario El Ancasti, Rubén Reinoso, otro productor de Medanitos, expresó su malestar con la medida, que le impidió llegar con su carga hasta Tinogasta. "Este corte de ruta impide que los camiones salgan cargados de Medanitos. Yo estoy a favor del progreso de mi pueblo, pero no quieran coartarme el trabajo, soy dueño de venderle la uva a quien quiera", dijo Reinoso, molesto con la iniciativa.

El mismo medio publica que Reinoso responsabilizó a la intendenta Roxana Paulón de la situación y pidió a los manifestantes que reflexionen: "Es una pelea de pobres contra pobres", dijo, y relató que solo permitían el paso de los camiones que llevaban uva para exportación y bloqueaban el paso a quienes pretendían venderla en la mostera del Parque Industrial de Tinogasta.