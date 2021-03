Viñateros de Medanitos cortan la Ruta 34 en el ingreso a la localidad

Es porque el INV inhabilitó por cuestiones administrativas el ingreso de camiones a la bodega 'La Indómita'. " No dejaremos salir los camiones a Tinogasta hasta que se nos vuelvan a habilitar la mostera", dijeron.

José Olmos, productor vitivinicola de la localidad de Medanitos mostró su malestar luego de que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) inhabilitara en la jornada de ayer la bodega 'La Indómita' que recientemente inauguró el gobierno provincial en aquella localidad.

Olmos interpretó que todo esto fue armado por Juan Longo, propietario de la Bodega local 'Jugos del Mundo'.

"Longo es un mal empresario. Nosotros hacemos el mosto sulfitado para que él lo venda a Chile, y él solo pone trabas ya que se quiere llevar el producto en bruto, hoy el productor que tiene 10.000 kilos de uva va a cobrar mucho más que cuando Juan Longo pagaba 3,50 el kilo", consideró.

En esta linea le pido a Longo que deje trabajar al productor viñatero, "que nos deje desarrollarnos, es tan mal empresario que se quiere llevar el producto regalado y trata de voltear el funcionamiento de la mostera local".

Por esta situación, los productores norteños decidieron esta mañana realizar un corte la ruta; "Longo dice que la mostera no es del municipio, que nuestro mosto tiene agua, entre otras cosas que hace y dice. Es increíble que el INV nunca le hayan parado la bodega ni media hora. Por eso hemos tomado la decisión de cortar la ruta y no dejar salir los camiones a Tinogasta hasta que se nos habilité la mostera el corte de ruta no se levanta", dijo Olmos.

Por ultimo Olmos manifestó que "las intensiones de Longo son claras, la de quedarse sin competencia y pagar el precio que a él se le antoje".