Pink Floyd lanza un disco de su famosa actuación de 1990 en el festival Knebworth

La legendaria banda británica Pink Floyd lanzará el 30 de abril un disco en el registro de su histórica actuación de 1990 en el festival Knebworth, del que también participaron figuras como Paul McCartney, Eric Clapton, Dire Straits, Robert Plant y Jimmy Page, y Phil Collins, entre otras.

La placa estará disponible en CD, vinilo y plataformas digitales, e incluye las canciones "Shine On You Crazy Diamond", "The Great Gig In The Sky", "Wish You Were Here", "Sorrow", "Money", "Comfortably Numb" y "Run Like Hell".

En esos años, la banda estaba integrada por David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, y para sus shows en vivo reemplazaba a Roger Waters, alejado del grupo desde hacía varios años, con el bajista y cantante Guy Pratt.

También eran de la partida en las giras el tecladista Jon Carin, el guitarrista Tim Renwick, el percusionista Gary Wallis, las coristas Durga McBroom, Sam Brown, Vicky Brown y Clare Torry, esta última vos central en la grabación original de "The Great Gig In The Sky", incluida en el disco "Dark Side of The Moon", de 1973.

Entre los invitados especiales de esa noche estuvieron Michael Kamen, en teclados en "Comfortably Numb" y "Run Like Hell"; y el saxofonista Candy Dulfer, quien hizo su aporte en "Shine On You Crazy Diamond" y "Money".