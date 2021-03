El día que Bergoglio se convirtió en Francisco

Está por anochecer en Roma. La lluvia amenaza desde las nubes oscuras, y el aire está helado, pero yo no lo siento. Toda mi atención está hipnotizada desde hace horas por la chimenea de bronce de la capilla Sixtina, a la espera de que el humo oscuro se torne en la “fumata blanca” que anuncia la elección consumada del nuevo Papa. En ese momento me colma una sola certeza: que el preferido no será nuestro cardenal Jorge Bergoglio. La nómina de favoritos cotidianamente publicada por los vaticanistas expertos en los diarios italianos se había ido reduciendo día a día. Fueron apareciendo en ella nombres de italianos, brasileños, norteamericanos y hasta africanos, pero nunca figuró el del argentino, que ya había sacado pasaje de regreso a Buenos Aires. La espera se prolonga hasta que a las 19.06 una vibración como una descarga eléctrica nos sacude a las ciento veinte mil personas apiñadas en la plaza de San Pedro, cuando la alba señal por fin aparece.

Ahora las miradas vuelan a la elevada ventana de la gran Logia de San Pedro, donde se asoma el anciano protodiácono francés Jean-Louis Pierre Tauran, para pronunciar la fórmula secular: -”Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam (Les anuncio con gran alegría: ¡Tenemos Papa!)”-. El murmullo entusiasmado de la muchedumbre me dificulta la audición. El anuncio es en latín, y la voz del prelado se tiñe de las secuelas de un reciente accidente cardiovascular, pero cuando después del “eminentissimum ac reverendissimum”…reconozco el apellido familiar “Bergoglio”, mi corazón se acelera y… mi garganta se cierra. –Dale! Dale!- me sacude el grito del camarógrafo Matías Rebella, y entonces, vacilante, hago el anuncio más importante de mi vida periodística, mientras la muchedumbre prorrumpe en gritos alborozados.

-Oh, oh, oh… ¡Bergoglio! Hay Papa… argentino, ¡y se va a llamar Francisco! Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos… hay un papa argentino!-, exclamo por fin, consciente de la trascendencia y la solemnidad del momento. Los fieles y religiosos compatriotas que me rodean son los primeros en reaccionar regocijados: -¡Viva el papa argentino!-, pero sin ocultar su asombro. –Realmente no lo esperábamos –confiesa una monja- es una gracia de Dios-.

Sorpresa unánime

El resultado del cónclave no sólo provocó mi estupefacción, sino que dejó boquiabierto al mundo entero. Más tarde comprobé que el “Oh, oh, oh Bergoglio” que pronuncié casi balbuceando al pie del balcón de la Basílica, mientras me persuadía de la novedad extraordinaria que me tocaba transmitir desde tan lejos, fue como un espejo que reflejaba desde la plaza de San Pedro la sorpresa unánime de los argentinos. Y que resultó idéntica en casi todos ellos la acelerada progresión de sentimientos que me desbordó: estupor, júbilo y orgullo. Fue tal la influencia espiritual inmediata, que imaginé que el sorpresivo acontecimiento podría salvar la grieta que crecía año tras año dividiendo a la sociedad argentina, y convertirse en factor de unidad.

Si hasta la presidenta Cristina Kirchner había depuesto de un día para otro la hostilidad de la relación con Bergoglio cuando era cardenal, así como la altiva indiferencia con la que recibió su consagración, para acudir obsequiosa a la ceremonia de asunción del papa argentino. Y fui testigo cuando el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel lo visitó y desmintió ante los periodistas internacionales las versiones de que el flamante Papa no había defendido a dos sacerdotes jesuitas detenidos y torturados por la dictadura, difundidas por usinas kirchneristas. Era cuando todos ponían paños fríos y reinaba la concordia. Siete años después, la intolerante controversia que rodea la imagen de Francisco en la Argentina demuestra que esa sensación que alumbró en Roma en aquel momento de exaltación no fue más que una quimera.

Pero estoy en el 13 de marzo de 2013 en Roma, y solo hay lugar para la alegría, la emoción y la ilusión. Mientras afuera el clamor se renueva y las campanas repican jubilosas, en el interior del templo Bergoglio ratifica su decisión de vestir de sencillez y humildad a su pontificado. Después de hacer el juramento ritual en el Salón de las Lágrimas, elige una de las tres sotanas preparadas con talles distintos, pero rechaza utilizar la capa de terciopelo y la estola papal. También desdeña los ostentosos escarpines rojos y conserva los mismos zapatos de cuero negro de suelas gastadas con los que llegó a Roma unos días antes. Así, despojado se asoma sonriente a recibir la alegría y admiración de los peregrinos venidos de todo el mundo.

En el subte y en las villas

Fui testigo en Roma del súbito enamoramiento planetario que provocó Francisco. Fue germinando en los días previos, cuando con gestos elementales como el de ir caminando a pagar la cuenta en el céntrico y modesto hotel Domus Paulus VI, en el que se alojó a la espera de su destino, se ganó la adhesión unánime. Al influjo de su carisma los templos se llenaron de fieles como nunca antes. La gente acudía masivamente a la basílica de San Pedro. -¿Adonde va con tanto apuro?- le pregunté a una mujer vestida elegantemente que cruzaba raudamente la plaza. –A misa –me contestó-. Hacía años que no acudía a la iglesia ni me confesaba, pero siento que este papa me llama. Por eso me puse mi mejor ropa para venir a él-. Esa noche los periodistas argentinos que cubríamos el conclave no dormimos. Hasta la madrugada fuimos consultados por medios de todo el planeta que habían obtenido nuestros teléfonos, y querían saber si era cierto que el flamante papa viajaba en subte en Buenos Aires, y visitaba las villas emergencia.

Cuando Benedicto XVI abdicó convirtiéndose en el primer pontífice en seiscientos años en renunciar al cargo tradicionalmente vitalicio que se conserva hasta la muerte, ciento quince cardenales de todo el mundo acudieron al Vaticano para elegir al sucesor. Me tocó coincidir con Bergoglio en el avión que lo depositó en Roma. Era el 27 de febrero de ese 2013. Nunca olvidaré su imagen en la desierta soledad de la madrugada en el aeropuerto de Fiumicino, cuando recogíamos el equipaje. Lo vi pasar arrastrando la valija pequeña en la que guardaba su pasaje de vuelta. Sin secretarios ni comité de recepción, despojado y solo frente a su destino. El sobretodo negro cubría la cruz plateada que portaba en el pecho, símbolo de su autoridad. Era un viajero más. La siguiente vez que lo vi, fue en el balcón, cuando se asomó como papa convertido en la personalidad más importante del universo, para beneplácito, parecía, de la Argentina toda.

Rosarios y estampitas

¿En qué momento cayó en la grieta? No fue algo inmediato. Estuve todavía una semana en Roma sin que menguara el entusiasmo hacia el flamante papa. Y cuando fueron pasando los días, ya en el trabajo cotidiano en Buenos Aires, experimenté la persistencia de las manifestaciones cordiales de quienes, mediante el apretón de manos, el abrazo o el beso al periodista que estuvo en Roma buscaban sentirse hasta físicamente más cerca del papa que en ese momento los fascinaba. Eso me dio la exacta medida del prodigioso influjo que Francisco derramó sobre los argentinos. Apenas habían pasado quince días de su asunción, cuando Bergoglio, en Semana Santa, lavó los pies a doce jóvenes presos en un centro de detención de Roma. A la distancia el hecho fue recibido aquí como virtuoso, al igual que su acercamiento a los pobres y a los movimientos sociales.

No fueron pocos los compatriotas que se desenamoraron de Francisco, cuando esos mismos gestos universales se replicaron para rozar la irritada piel de la política doméstica de la Argentina. Cuando en 2016 le hizo llegar un rosario y una estampita a Milagro Sala que estaba detenida en Jujuy, y más tarde patrocinó a movimientos sociales kirchneristas, la relación de Bergoglio con los argentinos se fragmentó definitivamente. El cambiante ánimo papal que percibieron en las audiencias oficiales con gobernantes argentinos –cordialidad y sonrisas para Cristina y el kirchnerismo en general y adustez para Mauricio Macri y sus allegados-, terminó de malquistarlo con algunos que habían festejado su elección. Varios de los que habían celebrado más entusiastamente al principio la consagración del Francisco espiritual y ecuménico, pasaron a reprobar al Francisco terrenal y doméstico. Contradictoriamente, otros que lo recelaron inicialmente, se tornaron en admiradores acérrimos. En los siete años transcurridos nunca vino a la Argentina.

Antes de regresar a Buenos Aires pude comprobar que la histórica controversia entre Argentina y Brasil va mucho más allá del fútbol. Fue cuando la presidenta brasileña Dilma Rousseff llegó a Roma como tantos líderes políticos del mundo atraídos, como moscas a la miel, por el carisma del flamante pontífice. Cuando salió de la entrevista, Dilma se ufanó de ser la primera jefa de Estado en ser recibida por Bergoglio, al que, políticamente correcta, calificó como “un gran Papa”. Pero toqué la cuerda de la rivalidad cuando le pregunté qué significaba para Brasil que el nuevo pontífice fuera argentino. El cardenal brasileño Odilo Scherer había sido uno de los favoritos en la elección, pero Bergoglio (para usar términos futbolísticos) “lo eliminó en la final”. Yo sabía que en el vecino país la consagración del papa argentino había sido como perder un mundial de fútbol, pero Dilma no se rindió: me miró fijo y me dijo risueña: “el Papa es argentino… ¡pero Dios es brasileño!”, y se fue.

El tiempo de las sonrisas

Como periodistas nos toca inevitablemente comunicar alegrías y dramas que nos traspasan como personas. Pero hay hechos excepcionales, irrepetibles, ante los cuales ser testigos y relatores se convierte en un privilegio profesional y humano. Aquel 13 de marzo de hace siete años mi estado de ánimo era transparente. “Transmitías con una sonrisa de feliz cumpleaños”, coincidían en decirme quienes seguían mi cobertura desde Roma por TN. Había conocido a Bergoglio en visitas a villas de emergencia y fábricas recuperadas, y retenía su imagen de otrora, invariablemente adusta y taciturna. Pero en cuanto a la sonrisa que, dicen, no me cabía en el rostro, yo descubrí otra más grande y novedosa: la de Francisco cuando recorría en el papa móvil la plaza de San Pedro atestada de peregrinos amorosos hasta el delirio, la sonrisa iluminada de un hombre feliz que estaba haciendo la felicidad de mucha gente. Fue hace siete años. Después correría mucha agua bajo el puente.