Belén: La escuela del paraje El Tolar iniciará el lunes las clases tras un año inactiva

Los 34 alumnos de la escuela del paraje El Tolar, ubicada a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, y los docentes que suelen viajar hasta nueve horas en lomo de mula para dar clases allí reiniciarán el lunes el ciclo lectivo de forma presencial, después de un año de ausencias por la pandemia del coronavirus.

Así lo confirmó la directora de la escuela 474, Amalia Agüero, quien desde 2017 impulsa la campaña "Un camino para El Tolar" para lograr la construcción de una ruta que facilite a los estudiantes de la zona seguir una carrera y resaltó que recién este jueves, con la visita de Raúl Jalil, se dio por "primera vez en la historia que un gobernador llega" al poblado.

A la escuela, ubicada en el noroeste del departamento de Belén, asisten 34 alumnos de entre 4 y 16 años, que se dividen en nivel inicial, primario y ciclo básico secundario que viven en la zona y 6 docentes que tienen que viajar más de 9 horas a lomo de burro o caballo por ríos de piedra y cuestas hasta llegar a su lugar de trabajo.

"El próximo lunes iniciamos el ciclo lectivo 2021. El año pasado debido a la pandemia fue casi un año perdido, primero porque la conectividad a internet no es buena, y segundo porque en la comunidad hay solo 3 o 4 celulares", contó la directora.

Y detalló que "había veces que los maestros mandaban videos, tareas a los niños y los padres no podían descargarlas".

La docente explicó que la demora en el inicio del ciclo lectivo, que la provincia inició el 8 de marzo, se debió a la falta de agua potable en el establecimiento lo que impedía que el Comité de Emergencia de Catamarca habilite el protocolo de regreso a las aulas.

"En El Tolar no tenemos agua potable, directamente tomamos agua del río, la luz es con paneles solares y con el tema del protocolo por el coronavirus que exige el Comité Operativo de Emergencia para la vuelta clases, como directora no me autorizaban el regreso a las aulas", explicó Agüero y resaltó entusiasmada que ahora "conseguimos la autorización del COE y el próximo lunes arrancamos".

El paraje El Tolar, donde vive una comunidad de 90 personas entre adultos y niños, se encuentra a casi 3.200 metros sobre el nivel del mar, rodeado de sierras y a casi 450 kilómetros de la capital catamarqueña.

"Para llegar a El Tolar los docentes viajamos en auto hasta el último pueblo del norte de Belén, que se llama La Soledad, y de ahí para llegar al paraje tenemos 9 horas a caballo o 12 a pie, que siempre se extienden por cuestiones climáticas", señaló Agüero.

La directora también detalló que ella y los docentes viajan "cuatro horas y media por el río, y a veces ni los animales quieren caminar porque hay mucha piedra".

"Posteriormente subimos una cuesta, llegamos a más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar y continuamos hasta el paraje", explicó.

En la escuela, que cumplió 87 años y donde los alumnos desayunan, almuerzan y meriendan; "trabajamos entre 21 y 25 días corridos en el paraje de lunes a sábados, y luego cada uno regresa a su hogar".

"Se dicta el nivel inicial, nivel primario y ciclo básico secundario, este último lo dicta un docente de grado", explicó Agüero quien hace cuatro años, a través de la red social Facebook, inició la campaña "Un camino para El Tolar".

Así, explicó, "logramos visibilizar nuestro pedido y luego se conformó la comunidad indígena El Tolar que fue reconocida por las comunidades indígenas del Norte de Belén y significó otro empujón".

"Empecé a publicar en la página de Facebook porque vi que los chicos terminaban la escuela primaria y quedaban postergados sin poder cursar un estudio secundario o terciario para seguir educándose, por la falta de un camino, una ruta. ¿Por qué estos niños no tienen los mismos derechos que cualquier otro niños del país?", inquirió la docente.

El proyecto de un trazado vial

Ante ello, el gobernador Raúl Jalil y el gerente general de Vialidad Nacional, Federico Stitz, visitaron el jueves El Tolar y fueron recibidos por el cacique Enrique Gordillo e integrantes de la comunidad , tras lo cual detallaron el proyecto de un trazado vial que busca convertirse en el primer camino plenamente transitable hasta el poblado.

Jalil aseguró que se buscará financiamiento nacional para ejecutar el proyecto y afirmó que "como gestión de gobierno, tenemos que hacer obras donde viven cien mil personas, veinte mil personas, y también en las localidades donde viven solamente cien personas".

Tras la visita del gobernador, Agüero señaló que fue algo inédito para la comunidad dado que fue la "primera vez en la historia que un gobernador llega hasta El Tolar, antes nunca nadie había ido".

"La gente de la comunidad esta contentísima, realmente creemos que esta vez podemos llegar a concretar la obra del camino", concluyó la docente.

