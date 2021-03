Dengue: “Debemos extremar las medidas de prevención”

La funcionaria de Salud remarcó las medidas de prevención contra el Dengue y dijo que “debemos fijarnos que no hayan reservorios de agua en nuestros domicilios, limpiar las canaletas, limpiar todos los recipientes que pudieran estar en el patio con la consigna de patio limpio y descacharrado; que decimos siempre es tan importante para prevenir los criaderos en los domicilios, porque recordemos que el Aedes es un mosquito de hábitos domiciliarios”

Carrizo aseguró que se viene trabajando en materia de esta enfermedad y señaló que “todo el año pasado y lo que va de este año, semanalmente se analizan muestras con diagnóstico probable de Dengue en el Laboratorio Central de la provincia se analizan y obviamente se descartan, porque son serología negativa. Por eso estemos más atentos que si aparece fiebre también podemos pensar en Dengue”

Situación en el NOA

La directora de Salud y Medio Ambiente, Dra. Daniela Carrizo afirmó que “La Rioja está con casos y, en la medida de lo posible, no es conveniente viajar. Si no se tiene estricta necesidad de movilizarse a otras provincias donde ya hay casos, no lo haga; si tenía pensado viajar por turismo espere a otra época. Nos preocupa la introducción nuevamente de casos de Dengue, porque tenemos una situación de mucho trabajo con Covid y no querríamos que aparezca la sinergia de las dos enfermedades”.

“Estamos trabajando activamente con los municipios a través de nuestra Secretaría de Interrelación Municipal y la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis se hizo un trabajo muy intensivo en estos dos años anteriores. Se capacitaron brigadas en el interior de la provincia, la mayoría de los municipios colindantes con La Rioja, donde iniciaron sus propias brigadas, están capacitados para realizar acciones de bloqueo que es fundamental para no demorar las acciones en el caso de aparición de un caso”, indicó Carrizo.

Preparados

Asimismo, la directora de Salud y Medio Ambiente remarcó que “estamos atentos y preparados. Desde que en agosto del año pasado se lanzó la campaña de invierno de prevención del Dengue no se ha parado con el descacharrado. Pedimos a los catamarqueños que colaboren, porque hay barrios que se han descacharrado hasta tres y cuatro veces; y en algunos casos donde sea necesario se hará fumigación aérea, ya que son casos muy puntuales. Recordemos que la fumigación se utiliza para hacer bloqueo de casos, lo fundamental es insistir en la medida del patio limpio de evitar el reservorio en el domicilio para que no haya criaderos de mosquitos. El 85% de los criaderos de mosquitos son intradomiciliarios, es responsabilidad de cada miembro de la comunidad”.