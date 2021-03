El himno de Queen que vio la luz gracias a Michael Jackson

Michael Jackson fue clave para que la banda británica lanzara "Another One Bites the Dust".

Hay pocas personas que no conozcan o no se pongan a tararear parte del tema “Another One Bites the Dust” de Queen. La canción, escrita por John Deacon, fue todo un éxito a nivel mundial, copando el número uno de las listas de éxitos e incluso haciéndose con numerosos premios. El tema ha sido versionado muchísimas veces y se ha convertido en una canción atemporal que cualquiera conoce, independientemente de su edad. Sin embargo, lo que quizá no sepas es que este tema estuvo a punto de no ver la luz, y que fue Michael Jackson quien convenció a los miembros de Queen de que produjeran la canción.

Según cuenta Phil Sutcliffe en su libro, “Queen: The Ultimates Illustrated History of the Crown Kings of Rock” (2009), habría sido Michael Jackson quien habría dado el empujón definitivo a la banda para que sacara el tema y lo incluyese en un disco. Freddie Mercury y Michael Jackson habían sido amigos desde que el cantante norteamericano se revelase fan de Mercury y acudiese a sus conciertos en Los Ángeles al comienzo de la década de los 80. Así fue como se conocieron, y comenzaron su amistad; se admiraban el uno al otro.

Uno de los momentos determinantes que cimentó esa amistad fue precisamente “Another One Bites the Dust”, tema que había sido preseleccionado para formar parte del disco “The Game” (1980). El cantante lo escuchó y se quedó fascinado, insistiendo a Freddie Mercury que lo sacaran sin lugar a dudas. Según documenta la revista Rolling Stone acerca del episodio, Jackson estaba más que convencido del potencial del tema. “Me sueles escuchar y hacer caso, ¿verdad, Freddie?”, dijo el cantante. “Hecho, hermano pequeño”, le contestó Mercury.