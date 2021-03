Paritarias: ATE Tinogasta endurece desde hoy el plan de lucha

ATE Tinogasta convocó para hoy a una asamblea en su sede de calle Copiapo desde donde se determinarán los pasos a seguir tras el ofrecimiento del gobierno de un incremento salarial del 37 por ciento a pagar a en tres tramos; el 10 por ciento en marzo, el 17 en junio y el 10 por ciento restante en el mes de septiembre.

“No es la manera de hacer un ofrecimiento, no nos parece serio. Por supuesto que lo rechazamos y estamos evaluando una contrapropuesta que la conversaremos este jueves en la mesa de dialogo. El 37 por ciento no nos sirve, no lo queremos. Lo que pretendemos es un aumento de sueldo que sea digno para el empleado municipal”, dijeron desde la conducción gremial.

Julio Chanampa representantes de los empleados públicos nucleados en ATE Tinogasta, participó junto a los delegados gremiales de la reunión del lunes con el intendente Sebastián Nóblega.

En un principio el gobierno ofreció un aumento del 32 por ciento, que luego mejoro a un 37 por ciento. Los empleados municipales rechazaron de plano ese ofrecimiento; “el 37% significa $6.500 pesos, 10 por ciento en marzo, 17 en el mes de junio y el 10 por ciento final en septiembre, para cuando ello ocurre la inflación ya nos habrá golpeado peor y ese incremento no tendrá ningún impacto en nuestro salarios”, dijo Chanampa.

El gremialista manifestó que los empleados se encuentran con quite de colaboración, asambleas permanentes y movilización. Las medidas tuvieron ayer un 90% de adhesión.

“Nuestro pedido es de un incremento del 50 por ciento para los empleados de la administración pública y 60 por ciento para los municipales, por eso en la mesa de dialogo de este jueves vamos a decidir los pasos a seguir y no descartamos endurecer el plan de lucha”, finalizo.