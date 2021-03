Beatriz Sarlo declaró que la esposa de Axel Kicillof le ofreció en enero una vacuna contra el coronavirus

La escritora Beatriz Sarlo declaró ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la vacunación VIP y sostuvo que la esposa de Axel Kicillof le ofreció vacunarse antes de tiempo.

En su declaración, la ensayista mencionó a Soledad Quereilhac como la persona que le acercó una “vacuna por debajo de la mesa”.

Las palabras de Sarlo tuvieron lugar ante el fiscal Eduardo Taiano y la jueza Capuchetti, que llevan adelante la investigación en la que está imputado el exministro de Salud Ginés González García.

La propia periodista contó que el ofrecimiento de Quereilhac llegó a través de un editor de Siglo XXI Carlos Díaz. Sarlo aportó los mails a través de los que le llegó la propuesta.

El correo a través del que le acercaron la propuesta a Sarlo.

A lo largo de su declaración, la escritora contó que el ofrecimiento fue a fines de enero. Allí, describió: “Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, sostuvo.

La fecha que menciona coincide con el plan de Axel Kicillof de vacunar a famosos y personalidades con el objetivo de ahuyentar los fantasmas sobre la Sputnik V. Luego esta idea se frustró ante la falta de dosis producto del incumplimiento del contrato por parte de Rusia. Además, la revista The Lancet dio a conocer su informa sobre el suero desarrollado en Moscu, el que reveló que la vacuna era segura.

“Díaz (el editor) me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Yo soy de Capital, no estaba anotada en el registro. Como Soledad fue alumna mía, ella se puso en contacto con mi editor”, continuó con su explicación.

En ese tramo de su presentación, fue tajante al responder sobre quién le había hecho llegar esa propuesta a su editor. “El ofrecimiento fue desde la Provincia, a través de la esposa del gobernador de Buenos Aires, Soledad Quereilhac”.

Sarlo rechazó la propuesta para vacunarse de manera VIP.

Y continuó: “Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que la vacuna se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad y mi lugar de residencia”. En este sentido, aclaró que “nunca le dijeron el lugar” al que debía ir para vacunarse.

De acuerdo a otro de los mails, Sarlo rechaza la oferta de su editor al asegurar que “no le parece ético” y “un poco violento recibir a cambio el premio de la vacuna”.

El escándalo por las vacunas VIP se inició luego de conocerse que el Ministerio de Salud de la Nación coordinó y organizó un vacunatorio para “amigos del poder” que se llevó adelante a metros de las oficinas de Ginés González García y en el Hospital Posadas.

En la causa ya declararon varios testigos que dieron detalles y confirmaron la existencia del vacunatorio VIP. Entre otros, el director del Hospital Nacional Posadas de Haedo, Alberto Maceira, admitió que hubo dos operativos para vacunar personas recomendadas por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.

Además, el doctor Maceira contó que recibieron la vacuna Sputnik V el periodista Horacio Verbitsky y los legisladores kirchneristas Eduardo Valdés y Jorge Taiana, en oficinas del ministro Ginés González García.

TN