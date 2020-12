CR7 le ganó a Messi el premio de Mejor jugador del siglo

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se llevaron casi todos los premios desde que ambos irrumpieron en el fútbol, a comienzos del milenio. Y si bien aún quedan 80 años para que pasemos al siglo XXII, en Dubai estaban un poco ansiosos y quisieron entregar en el cierre de 2020 el premio al mejor jugador del siglo... o de estos 20 años.

Quien se quedó con el trofeo que entregan los Globe Soccer Awards fue el portugués, que estuvo presente y subió al escenario para recibir el título, acompañado por su mujer. Un jeque le entregó el premio a CR7 ante la atenta mirada de Gianni Infantino, que estuvo en la ceremonia a pesar de que la FIFA no tiene nada que ver con el evento y no es un premio "oficial", como sí lo fue The Best para Robert Lewandoski, como el mejor jugador de 2020.

El polaco también recibió ese reconocimiento en esta premiación, mientras que Hans - Dieter Flick obtuvo el galardón al mejor entrenador del año. En otros títulos grandilocuentes, el Real Madrid fue coronado como el "Mejor Club del Siglo" y Pep Guardiola recibió la estatuilla como el director técnico más destacado en estos 20 años.

Más allá de que los Globe Soccer Awards entregaron más premios y reconocimientos a los futbolistas y entrenadores de distintas partes del planeta, le hicieron un lindo homenaje a Diego Maradona. "El término de 'legendario' nos parece inadecuado para describir a un jugador con el inmenso poder de asombrar continuamente en el campo. Su pérdida deja un hueco enorme en un año que para muchos pasó de terrible a insoportable con la noticia de su fallecimiento", dice un tuit de la ceremonia, que también posteó un video con los mejores momentos del 10.