Nóblega recibe a los gremios que exigen un incremento mayor al 30 por ciento

El encuentro será a las 9.30 en el salón de acuerdos. “Que a nosotros el gobierno nos ofrezca el 30% no significa nada por el sueldo actual”, dijo el delegado gremial de UPCN.

El gobierno municipal recibirá a las 9.30 de hoy a los representantes gremiales de ATE y UPCN. La propuesta que el ejecutivo ofreció la semana pasada fue del 30%, desde los gremios se espere que esa propuesta se mejore para avanzar a una siguiente instancia de paritaria en el mes de agosto. De no llegar a un acuerdo las partes quedaran liberadas y “el plan de lucha se endurecerá”, dijeron los voceros gremiales.

ATE pide un 60% de incremento y UPCN un 32% en blanco, además de seis mil pesos y mil pesos de ayuda por escolaridad.

“El empleado municipal ni siquiera llega a ser indigente, estamos por debajo de todo. Por eso le pedimos a nuestros gobernantes que solucionen nuestra situación que es demasiada compleja. Con una proyección de una inflación del 50% y que a nosotros el gobierno nos ofrezca el 30% no significa nada por el sueldo actual”, dijo Enzo Olmos, delegado de UPCN.

Desde el gremio se espera que el gobierno municipal mejore la oferta del 30% y así avanzar y la primera semana de agosto para seguir discutiendo por mejoras salariales, “en caso que no lleguemos a ningún acuerdo, entonces las partes quedaran liberadas para determinar qué medidas iremos a tomar”, aclaro.

Por su parte, Sergio Fernández, de ATE explico que “tiempo atrás el gobierno venia mejorando el sueldo de los empleados, hubo importantes logros para todos los compañeros, lamentablemente esto de la pandemia nos frenó mucho y ahora volvemos a nuestros pedidos de mejoras salariales”.

El ejecutivo municipal convocó a los gremios para este lunes a las 9.30 para empezar la discusión salarial. “Esperamos que la oferta del gobierno sea la que nos convenga a todos los empleados. Que sea mejor a lo estamos solicitando desde ATE. Una vez que finalice la reunión nos reuniremos en asamblea y plantearemos lo conversado. Por eso pedimos que participen todos y así evitar que después se diga que esos 20 o 30 que participamos de las asamblea terminamos aceptando lo que el gobierno nos ofrece”, dijo Fernández luego de una semana donde la conducción gremial mostró su malestar con los empleados por la falta de acompañamiento en la medidas de fuerza.

“Quiero pedir a todos aquellos compañeros municipales que permanentemente nos está llamando y pidiendo que reclamemos por mejoras salariales, que se sumen, que nos acompañen más. En estas últimas manifestamos no estuvieron, tendrán sus razones. Pero por favor le pedimos que nos acompañen en esta lucha”, finalizó el gremialista.

A todo esto a nivel provincial, el secretario general de ATE Ricardo Arévalo explicó que el Gobierno provincial no se comunicó con la entidad para negociar el tema salarial. "No tenemos ninguna solución a nuestro pedido de un incremento que este acorde al costo de vida y los compañeros nos piden todos los días seguir la lucha porque no hay respuestas por parte del Gobierno".

Además acusaron al Gobierno provincial de imponer una propuesta salarial cuando Nación comunicó que la paritaria no tendría techo.

A todo esto el municipio de la Capital resolvió por decreto otorgar un incremento del 35 por ciento de sueldos a los empleados de la Municipalidad.

Este porcentual marca una diferencia entre Capital y la Provincia. Sucede que la Provincia cerró un incremento, con algunos gremios de la Administración Pública por el 32% y a los docentes el último ofrecimiento fue del 34,6%, pero no llegaron a un acuerdo. Así, la Capital da una mejora que representa la más alta de toda Catamarca.

El incremento se efectivizará en tres partes y la primera de ellas, del 15 por ciento, se aplicará en forma retroactiva al primero de febrero. Como los sueldos correspondientes a ese mes ya se abonaron, la diferencia se pagará por planilla complementaria durante la semana entrante.

El segundo tramo se aplicará desde el 1 de mayo para sumar otro incremento del 12 por ciento, y el tercer y último tramo de mejora salarial, del 8 por ciento, será desde el primero de agosto.

El incremento salarial abarca el sueldo básico y los conceptos no remunerativos, con lo cual representa una suba aproximada de $10.000 de bolsillo para los trabajadores de la categoría 1, y de $14.000 de bolsillo para los de la categoría 11.