Diluvio en Catamarca: Se inundó el Hospital San Juan Bautista

La fuerte tormenta eléctrica trajo complicaciones en varios lugares del Valle Central, entre ellos el Hospital San Juan Bautista que se llenó de agua.

Cabe mencionar que una gran cantidad de agua cayó en menos de dos horas lo que generó desbordes en los desagües, provocando inundación en las calles y derrumbes.

Sobre la situación que se está viviendo con respecto a esta inclemencia del tiempo, Martín Castelli, director de Defensa Civil expresó “Estamos realizando una inspección en el Hospital San Juan Bautista para ver que tanto afecto la lluvia a la unidad de terapia intensiva. Estamos pidiendo con el Señor Gobernador y Ministro de Seguridad, a las personas que no salgan de sus viviendas a realizar ningún trámite que no sea de urgencia, para que no se vaya a producir ningún hecho lamentable. Las mismas calles de la ciudad llevan un volumen e intensidad increíble de agua”.

También hizo referencia a los desprendimientos de la Ruta Nº4 “Hemos tomado conocimiento que eso se dio, hemos pedido que corten cualquier vía de acceso hasta que mejore la visibilidad. Lo que tenemos temor es que si bien puede ceder la tormenta, pueden seguir dándose desprendimientos en el transcurso de la noche”.