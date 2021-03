Banda de Lucero: Anuncian la construcción de una Pasarela Vehicular sobre el Río Abaucán

Así lo anuncio el intendente, Sebastián Nóblega, durante su discurso de Apertura del periodo de sesiones ordinarias en la mañana de hoy en la localidad de Costa de Reyes.

“Los tinogasteños y una ciudad que aspire al desarrollo y crecimiento, no puede seguir repitiendo la imagen de nuestra gente, de niños y personas grandes, haciendo una odisea para cruzar el río. Créanme que a nosotros también nos duele, no somos ajenos a esa realidad. No es demagogia ni oportunismo político. En mi caso, como intendente, vecino de estas localidades, lo entiendo y créanme que pondré el mayor de nuestros esfuerzos para que este año podamos avanzar en esta obra que cerrará un ciclo de desigualdad en la historia de nuestro pueblo”, afirmó.

Al tiempo, aclaró que el proyecto fue presentado en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pero en caso de no contar con financiamiento, será realizado con fondos municipales y se iniciará en el transcurso de este año.

“La pandemia no puede ser la única realidad que nos ocupe.

En otra parte de su discurso, el intendente hizo referencia a la pandemia mundial de coronavirus “las distintas etapas sanitarias que tuvimos que atravesar, cambiaron el eje de la gestión, tuvimos todos como sociedad, otras prioridades”, dijo. A su vez recalcó que “la pandemia no puede ser la única realidad que nos ocupe. Todos debemos apelar al esfuerzo y la responsabilidad, para hacer frente a otros desafíos que tenemos por delante”.

En ese sentido, el jefe comunal destacó la puesta en marcha del Plan Detectar Verano, que permitió testear de manera gratuita y voluntaria a todas las personas que ingresan a la jurisdicción; que implicó 4.000 Test por Antígenos y un trabajo conjunto con las áreas de salud, dependientes del Hospital Zonal y el Programa Municipal SeySam.

Al respecto, señaló que “estamos iniciando la segunda semana de vacunación a los adultos mayores de 80 años, aquí en Costa de Reyes; recorriendo junto al equipo del Área Programática N°10 cada rincón y llegando a los abuelos con la vacuna, que son una esperanza”.

Y recordó, que el Municipio puso en el mes de enero un operativo de traslado a los médicos, enfermeros y agentes sanitarios del área que voluntariamente decidieron vacunarse en el Hospital Malbran. Y anunció la continuidad del Plan Detectar Verano, hasta el 21 de marzo. “Estamos haciendo gestiones para adquirir nuevos test, para contar este recurso esencial para el año escolar, la temporada de invierno y dar seguridad a los vecinos y respaldar al sector turístico”, mencionó.

A su vez, indicó que durante 2020, pese a la pandemia y la crisis económica “Tinogasta desarrolló una agenda productiva, industrial y exportadora inédita en nuestra historia”.

“Somos una ciudad productiva por naturaleza, tenemos un legado, pero también muchas décadas de desencuentro. Por eso decidimos afianzar en obras y proyectos vinculados a la producción, como el Parque Industrial, la Mostera Municipal de la mano de la Bodega privada Jugos del Mundo, y la gestión junto al Gobierno de la Provincia, de la concreción de la Zona Aduanera y del Corredor Bioceánico, que nos permitirá exportar y jerarquizar la industria vitivinícola, en una alianza con el sector privado, que genere trabajo y mejore las condiciones y rentabilidad de los productores”, destacó.

Y agregó: “Este año se inició la Vendimia de una manera distinta. Cuántas veces, vimos parcelas abandonadas, hectáreas de uvas caídas; productores sin esperanza, sin cosecha, sin un buen tiempo vendimial. Que no teníamos nada que festejar, porque parecía que el único destino que todos teníamos era irnos al sur, abandonar nuestras familias, hacer las valijas y depositar nuestro futuro en la Patagonia. Porque no teníamos un norte, porque no teníamos futuro. Sabemos que el desafío es enorme, pero quiero decirle a los tinogasteños, que hoy tenemos un rumbo. Que estamos dando un paso trascendental para recuperar el sector productivo, pero no desde una mirada concentrada del rol del estado, sino de acompañar e invertir para que de una buena vez el tren de la historia, no nos deje en el camino y nuestros sueños se vean truncados por la falta de oportunidades. Porque lo único que nos va a sacar adelante, es unirnos en pos de un proyecto en común”.