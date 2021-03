Gendarmería y policía de Tinogasta detuvieron a un joven con más de un kilo de marihuana

Un sujeto de 33 años, oriundo del departamento Andalgalá, quedo detenido ayer a la madrugada, luego de que al inspeccionar el auto en el que viajaba solo hallaran en el baúl tres panes de marihuana compactada, en un peso total de 1,175 gramos de marihuana.

Efectivos de la Comisaría Departamental de Tinogasta iniciaron en forma paralela tres operativos de control vehicular e identificación de personas a lo largo de la Ruta Provincial N° 43. A las 20:30 aproximadamente, se sumó al control ubicado en el límite provincial personal de Gendarmería Nacional.

De acuerdo al parte policial, a las 23:00, el personal policial apostado en la ruta hizo detener la marcha de un automóvil marca Chevrolet, modelo Celta, color rojo, dominio MGE-768, conducido por C. H. C. 33 años, domiciliado en Andalgalá. Luego de solicitarle la documentación del rodado y personal, la policía, en presencia de dos testigos civiles, con la colaboración del can detector de estupefacientes, requisaron el baúl del rodado, encontrando tres envoltorios de nylon transparente.

De inmediato, se dio participación al Juzgado Federal de la ciudad Capital, quien dispuso que se traslade el vehículo al escuadrón de Gendarmería Nacional. Allí se continuó con la inspección corroborándose que se trataba de tres envoltorios que contenían una sustancia herbácea, la que al ser sometida a la prueba de campo arrojó resultado positivo para marihuana, en un peso total de 1,175 kg.

Tras concluir la prueba de campo, se dispuso la detención del ciudadano C., quien quedó alojado en los calabozos de la Comisaría Departamental Tinogasta a disposición del Juzgado Federal.

Policía de Tinogasta