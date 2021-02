Fernández fulminó a la Justicia y los medios por el caso del vacunatorio vip

"Terminemos con la payasada. No hay ningún delito que diga se castiga a uno porque se adelantó en la fila para vacunarse", dijo el presidente.

Con evidente malestar, el presidente Alberto Fernández habló este martes sobre el escándalo del vacunatorio VIP y destacó que "el tema desde las vacunas es muy sensible y hay que tratarlo con seriedad". En este sentido, cuestionó el uso político que se le está dando y criticó con dureza a la Justicia por abrir una causa contra Ginés González García y a los medios de comunicación por cómo han publicado la información. "Sus diarios escribían que estábamos envenenando gente y le daban eco a las barrabasadas que decía la oposición", aseveró y dijo que muchos se vacunaron para transmitir confianza a la población.

"En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de 70 personas. El concepto de irregular es un concepto a revisar porque había personas que estratégicamente debían recibir la vacuna", expresó Fernández desde México.

"Los medios me ponen a mi entre las personas que se vacunaron indebidamente. Pero los medios decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y me vacune para convocar a la confianza ciudadana. Igual Cristina (Kirchner), Axel (Kicillof) y otros gobernadores que ni siquiera son oficialistas. Igual intendentes", manifestó Fernández apuntando directamente contra los medios de comunicación.

"Hubo una campaña despiadada por los medios para hacer creer a la población que la Sputnik V era veneno. Hasta me denunciaron y ahora los que me denunciaron me piden por favor que les de el veneno a ellos. Y que consiga más veneno", remarcó.

Por otro lado, fue contundente al manifestar que ha dado por concluido el capítulo con la salida de Ginés González García del gobierno y puso en duda la capacidad intelectual de los fiscales que le han dado vía a una denuncia contra el exministro.