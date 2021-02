Los gremios no iniciarán las clases el 8 de marzo

La intersindical docente, conformada por los gremios de Ateca, Suteca, Sadop, UDA y Sidca, anunció que el ciclo lectivo 2021 no comenzará el 8 de marzo como estaba previsto. Y también aseguró que apuntan a realizar un paro durante los días 8, 9 y 10 del mes siguiente, con una movilización incluida.

La ministra de Educación, Andrea Centurión, y el ministro de Trabajo, Ariel Luna, volvieron a recibir a los secretarios generales de los gremios docentes en el pabellón que tiene el ministerio en el CAPE.

Al término de la reunión, los gremialistas manifestaron su indignación porque en el encuentro con los funcionarios se enteraron de que el Gobierno provincial dará un aumento salarial por decreto, según consigna hoy diario El Esquiú.

El ministro de Trabajo, Ariel Luna, brindó declaraciones y explicó que la propuesta de aumento salarial del Gobierno “ha sido mantener el 10% de febrero, 11% desde mayo y el otro 11% desde agosto, con la posibilidad de realizar el acuerdo en el mes de septiembre. Lamentablemente ha sido rechazada. Hemos decidido que ese 5% que queda pendiente para llegar al 10%, unilateralmente, el Ejecutivo va a decretar ese aumento para que el docente, al igual que todos los escalafones, pueda cobrar ese 5% para llegar al 10% al mes de febrero”.

Luna también remarcó que “ellos (por los gremios) quieren un 40%, insisten en dos partes, febrero y mayo. Lamentablemente estamos lejos de eso, no pudimos cubrir esas expectativas. No tenemos la recaudación que pueda afrontar semejante erogación”.

Rechazo e indignación

El titular del Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca), Sergio Guillamondegui, expresó que rechazaron “este decretazo del gobernador (Raúl Jalil) por ser inconsulto, por haber estado en paritaria trabajando y que pensamos que todos los acuerdos deben ser por consenso”.

La secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Nancy Agüero, manifestó esta situación es “vergonzosa” porque “se suponía que la paritaria era el ámbito de discusión, no iba a surgir un decreto de recomposición salarial. Por eso la intersindical dispuso analizar posibles medidas de fuerza en las que vamos a ir notificándolas a medida que las vamos definiendo. Vamos a hacer una consulta con las bases y vamos a organizarnos porque el haber trabajado durante esta etapa previa y haciendo contrapropuestas, que no han sido atendidas, se definió por decreto, y no queda mucho por hablar”.

Juan Godoy, líder de Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca), adelantó que “se está consensuando entre los sindicatos un paro de 72 horas, no inicio (de clases), con movilización de todos los docentes, sin dejar la posibilidad de que sea también con anterioridad”.

Por otra parte, Godoy señaló que se anoticiaron de que “ya se ha ejecutado la liquidación del mes de febrero (con el aumento). Es como si hubiéramos estado hablando ya con los hechos consumados, un año más que es un decretazo y no un consenso de paritarias”.

Mario Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (Ateca), remarcó que “es un despropósito total el ratificar ellos el porcentaje del 10% con un 5% que ya fue abonado en enero y otro 5% en febrero. Esto ocasiona un grave daño a lo que serían las reuniones paritarias”