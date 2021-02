Elisa Carrió contra La Cámpora por las vacunas VIP

En medio de las revelaciones respecto a la vacunación VIP para funcionarios, políticos y amigos del poder, la exdiputada nacional Elisa Carrió acusó a La Cámpora de prometer "una afiliación a cambio de una vacuna" y criticó tanto al exministro de Salud, Ginés González García, como al embajador en Brasil, Daniel Scioli, a quienes trató de "cínico" e "imbécil", respectivamente.

“La Argentina es como un gran volcán, donde salió una lava negra y a la vez luminosa. No es solo la vergüenza del actual gobierno, es nuestra vergüenza porque en realidad nosotros elegimos a este y muchos otros gobiernos, lo que demuestra que los privilegios pueden determinar la vida y la muerte de las personas”, planteó Carrió en declaraciones al programa Desde el llano, del canal TN.

A tono con su planteo filosófico precedente, la líder de la Coalición Cívica remató: “Estamos en el piso de la decadencia, moral y política de la Argentina. Esto tiene que ser un barro iluminador”.

Respecto a la renuncia de Ginés González García al Ministerio de Salud, Carrió fue categórica e incluyó una fuerte denuncia contra La Cámpora: "Esto es puro cinismo, quisieron cortarle la cabeza a alguien que forma parte de la corporación de los medicamentos. Pero no basta con esto, porque a esto no lo podía desconocer el Presidente como nadie desconocía en la provincia de Buenos Aires que La Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna. Cristina (Kirchner) tampoco puede eludir, nadie puede hacerse el distraído".

Haciendo referencia a los escándalos previos que mostraban a jóvenes militantes siendo inoculados con la vacuna contra el coronavirus, Carrió no dio marcha atrás en su denuncia y acusó a la organización política ultrakirchnerista: "En las esquinas de la provincia de Buenos Aires sí me consta, porque he tenido gente que vive en esos partidos y sabe cómo es el mecanismo”.

A su vez, la exdiputada opositora no solo cargó contra Ginés, sino además contra aquellos que recibieron la vacuna en el Ministerio de Salud, especialmente contra Scioli, a quien calificó como "un chico sin conciencia moral, un imbécil, incapaz de pensar".

Por otra parte, Carrió no descartó que podría haberse formado un vacunatorio VIP en otro gobierno, incluso si el expresidente Mauricio Macri hubiese sido reelecto: "Yo creo que también habría habido otros salones VIP, porque es el sistema argentino el que da privilegios. Por eso esto también una conversación moral que tenemos que dar entre todos: a dónde hemos llegado. Lo digo con mucho dolor”.

"Yo me voy a vacunar última porque es preciso dar el ejemplo, aunque me cueste la vida", concluyó.