Fernández, sobre la salida de Ginés: “Lo que hizo es imperdonable”

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado al escándalo del “vacunatorio VIP” que lo llevó a pedir la renuncia del, ahora, exministro de Salud Ginés González García. El mandatario argentino asumió que le pidió que dejara su cargo “con dolor”, pero subrayó que “lo que hizo es imperdonable”.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además, lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, afirmó Fernández durante una charla informal con Página/12 que fue publicada este domingo.

El jefe de Estado aseguró que se enteró de la existencia de este circuito ilegal de vacunación “por los diarios”. “Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios”, remarcó Fernández.

Fuentes del Gabinete le habrían comentado al Presidente la existencia de un “vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud el jueves por la noche, mientras cenaba con el ministro de Economía Martín Guzmán. Allí, su vocero Juan Pablo Biondi le habría adelantado también que el tema sería tapa de Clarín la mañana siguiente o el sábado. En ese momento, según lo consignado por Página 12, el mandatario habría llamado a González García para increparlo y éste habría admitido la situación sin considerarla grave.

El tema iba a saberse, era un escándalo. Las fuentes le explicaron a ese medio que el Presidente le recordó al ministro que existe un registro único con los datos de las personas inoculadas, “público y de sencillo acceso” que sirve para poder programar la segunda dosis. Fue allí que Fernández le habría pedido a González García que le entregara una lista con los nombres de todos los vacunados en este operativo irregular, la misma incluye legisladores, funcionarios, sindicalistas, empresarios y sus familiares.

El viernes pasado, el mandatario argentino se enteró de las declaraciones radiales del periodista Horacio Verbitsky a El Destape, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contó con lujo de detalles cómo y cuándo fue vacunado, gracias a su “amigo Ginés”.

En medio de el escándalo, el jefe de Estado defendió a Felipe Solá, al ponderar que “no se vacunó en el ministerio de Salud”, como se decía, sino que “pidió turno en el Hospital Posadas, le fue concedido y se vacunó allí”. En medio de la polémica, el Canciller fue dado de baja por el propio Fernández de su vuelo a México, junto al diputado Eduardo Valdés y el senador nacional del Frente de Todos Jorge Taiana.

En torno a por qué designó como sucesora de González García a quien era su secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, Fernández indicó: “Siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla. Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés”. A su vez, destacó de la flamante ministra de Salud que es una persona que “está más activa. Se especializa en epidemiología, gran experticia en coronavirus. Tuvo actuación decisiva para conseguir la Sputnik V”.

Pese a ello, la decisión de su nombramiento fue cuestionada en Twitter por muchos referentes de la oposición que consideran que si funcionaba un vacunatorio VIP en su ministerio sería raro que no estuviera al tanto. También se dijo que quien impulsó el nombramiento de Vizzotti habría sido Cristina Kirchner, la misma vicepresidenta que meses antes había hablado de “funcionarios que no funcionan” y que dio a entender la necesidad de un cambio de aire en algunos ministerios, pero Fernández lo negó.

“La llamé yo, para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo pero no le pedí consejos previos”, indicó el Presidente sobre cómo le comunicó a Cristina la noticia de la salida de González García.

Ya en su nuevo cargo, Vizzotti describió como una “situación excepcional y puntual” la inmunización de personas a las que aún no les correspondía aplicarse el suero. Aseguró que “no había un vacunatorio VIP”, que “no es habitual esta situación” y que no existe un centro de suministro de inmunizaciones “paralelo”. Asimismo, aclaró que ella aún no fue inmunizada.

Por su parte, frente al escándalo que llevó a la renuncia obligada de su “amigo Ginés” y al mensaje de repudio que publicó el organismo que preside, Verbitsky se disculpó. Pese a que no consideró “que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio”, reconoció que haber recibido la inmunización en el ministerio de Salud fue “un error grave” y que está “arrepentido”.