Vacunagate: Roxana Paulón dijo que en Catamarca, ministros e intendentes fueron vacunados

En Catamarca, todos los intendentes y los ministros del Poder Ejecutivo fueron vacunados con las dos dosis de la Sputnik-V en el Hospital Carlos Malbrán. Si bien la oposición había planteado las dudas, lo terminó de confirmar la intendenta Roxana Paulón, que tuvo coronavirus, quien ademas destacó que "gracias a la vacuna tuve una carga viral baja".

"Por suerte fui asintomática, la verdad que ayudó muchísimo la vacuna porque tuve las dos dosis de la vacuna. Gracias a eso tuve carga viral muy baja", destacó Paulón cuando fue consultada por Radio Ancasti de la ciudad Capital sobre su experiencia con el COVID-19.

Casi de inmediato, remarcó que no solo ella, sino que también se vacunaron "el gobernador, todos los ministros y todos los intendentes".

"Me parece bien porque somos los que tomamos las decisiones, estamos expuestos, y además fuimos elegidos por la gente. No me parecería bien si la reciben otros funcionarios", se animó a decir la intendenta.

En Fray Mamerto Esquiú, el vicepresidente del Comité local de la UCR, Juan Pablo Acevedo, expresó su repudio al intendente Guillermo Ferreyra (FT), "quién, aprovechándose del lugar político, fue vacunado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el 7 de enero, abusando de su poder".

Acevedo cuestionó así "el incumplimiento imperioso de los protocolos de vacunación nacional y provincial", y dijo que el intendente "cuida su propia salud por sobre el bienestar general, siendo una vergüenza y total falta de respeto para toda la provincia".

"Muchos sufrimos las consecuencias de la pandemia del COVID-19, quedándonos sin trabajo, despidiendo familiares a la distancia y hasta coartándonos de la libertad plena que la misma Constitución nos brinda, y este hombre relativamente joven y sin rastro alguno de encontrarse en la población de factor de riesgo, se pasea mordazmente por nuestro querido departamento riéndose en nuestras caras, mientras muchos de nuestros adultos mayores, personal de la salud, personas con factor de riesgo, niños, docentes y personal esencial aún se encuentran a la espera de la primera dosis de vacuna", disparó Acevedo.

El propio Ferreyra compartió en Facebook un video del momento en que recibió la vacuna, y allí señaló que lo hacía para "dar confianza a la población", respecto de una vacuna Sputnik que aún sembraba dudas. Sin embargo, ni el resto de los intendentes ni los ministros del Ejecutivo se habían expresado públicamente sobre el tema. El gobernador, sin embargo, fue el segundo catamarqueño en recibir la vacuna, al igual que otros mandatarios.

